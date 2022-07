Indul a visszaszámlálás a népszámláláson

Már csak négy napig tart a lakossági összeírás Romániában: vasárnap éjfélkor zárul a rendszer, így tényleg most van az utolsó esélye annak, aki még mindig nem vett részt a népszámláláson. A hosszabbítás hatására az ország lakosságának 90 százalékát már biztosan sikerült összeírni, és a becslések szerint meglesz az egymillió magyar is.

előző héten mintegy plusz öt százalékot sikerült még összeírni, s remélhetőleg ez a hét is hoz még pár plusz százalékot.

„Viszonyításképp azt lehet elmondani, hogy 2011-ben ez a hatékonyság 94 százalékos volt, akkor hat százaléknyi személyt utólag emeltek be a népszámlálási adatbázisba. Most, ha nem is éri el a 2011-es szintet a hatékonyság, jó, hogyha azt megközelíti” – jelentette ki Barna Gergő. Rámutatott, hogy ez nagyon másképp alakult a különböző településeken: van, ahol jól ment, és van, ahol kevésbé.