Íme néhány példa, hogy miért kaptak a fogyasztók irreálisan magas vízszámlát

Az Aquaserv Maros az év elején kezdett működni, a megfelelő személyzet alkalmazása után márciustól kezdte el ténylegesen az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás biztosítását Gyergyóújfalu és Gyergyóalfalu községek öt faluja számára. A szolgáltatás azonban addig is működött,

a víz folyt a csapokból, a szennyvíz pedig távozott a háztartásokból, attól függetlenül, hogy a korábbi szolgáltató, a gyergyószentmiklósi Go Rt. már nem küldött számlákat.

Az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét így több hónapra visszamenőleg egyszerre számlázta ki a fogyasztóknak a két község önkormányzata által létrehozott új vállalat.

Felháborodás a nagy összegek miatt

Nyilván az embereknek egyszerre soknak tűnik a számlákon szereplő érték. Emiatt is sok a panasz, de ha visszaosztják a legutóbbi számla óta eltelt hónapokkal, már érthető az összeg. Azért az emberek megértik, hogy a szolgáltatásért fizetni kell – érvelt Tótpál László, az Aquaserv Maros igazgatója.

A számlákkal kapcsolatosan azonban nem ez a fő probléma. Sok eset van ugyanis, hogy

a reálistól eltérő, a valóban elfogyasztott mennyiségeknél jóval több szerepel a számlán, akár több ezer lejes összegek is.

„Ennek oka az, hogy hiányos nyilvántartást kaptunk a fogyasztókkal kapcsolatban az induláskor, és ezek alapján lettek a számláink kiállítva. Például

volt olyan háztartás, ahol van vízóra, de mivel mi erről nem rendelkeztünk adattal, átalányban számláztunk. Máshol nem a vízórák által mutatott helyes értékek voltak bejegyezve, és emiatt lett magas a számla értéke.

A számítógépes program, amely ezeket kiállítja, nem gondolkodik el azon, hogy vajon miért akkora a szám, amekkora, az csak számol. Megértjük, jogos a hibás számlák miatti felháborodás, de amikor ilyen esettel találkoztunk, mindig

helyre tudtuk igazítani a hibákat, és senki nem kell a reálisnál többet fizessen”

– mondta el érdeklődésünkre Tótpál. Az igazgató arra kér mindenkit, hogy ha problémát észlel a számlájával kapcsolatban, ne ijedjen meg, forduljon hozzájuk, és biztosan megoldódik a helyzet.

Kötik a szerződéseket

Az Aquaserv Maros az elmúlt időszakban feltérképezte a hálózatot Tekerőpatakon, Kilyénfalván és Borzonton is, azaz a három kisebb faluban, és a szerződéskötések is megtörténtek, már ahol találkozni tudtak az ingatlanok tulajdonosaival. Ugyanis sok ház áll üresen, főként amiatt, hogy a tulajdonosaik külföldön dolgoznak. A szerződéskötések most a két nagyobb településen, Alfaluban és Újfaluban következnek. Tizenhárom alkalmazottal dolgoznak, ami nagyon kevés a most, kezdetben szükséges munkához – mutatott rá Tótpál, megjegyezve, hogy később, ha minden a helyére kerül, már elégséges lesz a feladatok volumenéhez.

Továbbra is gondot jelent a szolgáltatónak, hogy esőzéskor többszörösére ugrik a csatornahálózatba kerülő víz, ami arra utal, hogy sok helyen az esővizet ide vezették az udvarokról. Ez pedig megnehezíti a szennyvíz tisztítását és meg is drágítja ezt. Az Aquaserv Maros vezetője felszólítja az embereket, hogy

számolják fel illegális esővízbekötéseket, ellenkező esetben, amint a helyszíni vizsgálatok ezt kimutatják, büntetést fognak kiróni a vétkesekre.

Csomafalva is csatlakozik a szolgáltatóhoz



Egyeztetések folytak Gyergyócsomafalva önkormányzatával az elmúlt időszakban – tudtuk meg Egyed Józseftől, Gyergyóújfalu polgármesterétől. Kérték őket, hogy ők is csatlakozzanak az Aquaserv Maroshoz. Erre van is hajlandóság a csomafalviak részéről. A csatlakozás azért is lenne észszerű, mert Csomafalva Újfalu és Alfalu között terül el, és a település területén halad át a szennyvízfővezeték is.