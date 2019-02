Íme, néhány adat, hogy miért is indokolt Székelyföldön Zacher Gábor előadása

• Fotó: Facebook/Zacher Gábor

Hogy mennyire szükség van Székelyföldön is a kábítószer, illetve egyéb függőségek témájában gondolatébresztő és ismeretterjesztő programokra, azt jól jelzik a Hargita megyei kábítószer-ellenes központ (CPECA) adatai.

A középiskolákban végzett felmérés szerint a megkérdezett diákok 95,7 százaléka legalább egyszer fogyasztott alkoholt, 73,6 százalék pedig az elmúlt harminc napban is ivott. Hatvan százalék kipróbálta legalább egyszer a cigarettát, 46 százalék pedig azt válaszolta, hogy az elmúlt egy évben is cigarettázott (36 százalék az utóbbi hónapban is szívta).

Valamilyen kábítószert 7,7 százalék kipróbált már.

Egy másik adat pedig azt jelzi, hogy egyre fiatalabb korban kezdődik el az „ismerkedés” az adott esetben függőséget okozó élvezeti cikkekkel.

Egy 2014-ben végzett felmérés szerint az alkoholt 13 évesen, a cigarettát pedig 14 éves korukban próbálták ki először a fiatalok, ezzel szemben 2018-ban már az derült ki, hogy a gyermekek 12 éves korban megkóstolják az alkoholt és a cigarettát. Az illegális tudatmódosítókat valamivel később, 14–25 éves kor között próbálják ki.

Óriási az érdeklődés

Dr. Zacher Gábor az újonnan alakult Eventikum egyesület meghívására érkezik Székelyföldre. Négyállomásos előadókörútja során február 25-én Marosvásárhelyen, 26-án Gyergyószentmiklóson, 27-én Csíkszeredában, 28-án pedig Székelyudvarhelyen osztja meg gondolatait a közönséggel.

Amint azt Kozma Péter, az Eventikum alapítója és a körút szervezője lapunknak elmondta, még a csíkszeredai rendezvényre kapható néhány jegy, a többi helyszínen napok alatt elfogytak a belépők. Este hét órakor kezdődik mindenhol az előadás, de Székelyudvarhelyen olyan élénk érdeklődést tapasztaltak, hogy 28-án délután ötkor is tart egy előadást Zacher Gábor.

Droghelyzet van



A gyergyószentmiklósi középiskolás diákok számára külön előadást is szerveznek Droghelyzet van címmel. Indokolt, hiszen ez a korosztály találkozik először a cigarettával, alkohollal és drogokkal. A szakemberek szerint a törvénytelen kábítószereket sok fiatal az információhiány miatt próbálja ki, nem ismerik a drogok hosszú távú hatásait. Ehhez hozzáadódik a baráti kör, a környezet negatív hatása, sok esetben ezek váltják ki drogfogyasztást. A serdülőkor időszakában a barátok véleménye nyom a legtöbbet a latban, illetve ebben a korban ki akarnak tűnni valamivel a fiatalok a baráti társaságban, erre pedig sokan a cigarettát, az alkoholt és a drogokat tekintik a legmegfelelőbbnek. Többek között erre mutat rá Zacher Gábor előadása.