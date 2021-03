Ilyennek látta olvasónk repülőgépből a Szuezi-csatornánál kígyózó hajósort

• Fotó: Karda Sándor

Keresztbe fordult és beszorult egy teherhajó a múlt héten a Szuezi-csatornában, feltartva az áruforgalmat a kulcsfontosságú kelet-nyugati vízi úton – cikkezett a témáról napi rendszerességgel a világsajtó. Azóta már kiszabadították és mozgásnak indult az Ever Given nevű konténerszállító, de még időbe telik, míg a repülőgépből is jól látható hajósor megszűnik.