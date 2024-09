Ilyen volt a Rádió GaGa Duma Dubája a Sepsi Tabakón

A csillagászati nyár utolsó nagy székelyföldi fesztiválján, a sepsiszentgyörgyi Tabakón is jelen volt a Rádió GaGa csapata a már jól ismert guruló stúdiójával, a Duma Dubával. A három nap során rengeteg nyeremény talált gazdára, több mint egy tucat interjú készült, de volt két matricavadászat is. Lássuk, hogyan telt az augusztus 29–31. közötti időszak a Sepsi Arénánál és környékén.

A Duma Duba azonban nem áll meg, hamarosan begurul a következő rendezvényre is, ahová hivatalos. A helyszínt és az időpontot már most megéri feljegyezni, hiszen egyedi és emlékezetes lesz: szeptember 12–14., Borospataka, Taste of Transylvania. A Rádió GaGa ott is minden érdeklődőt nagy szeretettel vár.