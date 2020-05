Ilyen mértékben érintette a nyárádszeredaiakat a járványhelyzet

Az augusztusi Nyárádmente Fesztivál idején szokott kikerülni ez a kedvelt felirat • Fotó: Haáz Vince

Nyárádszereda polgármestere, Tóth Sándor az online meghirdetett felmérés során két kérdésre várta a cégek és a lakosság válaszát. Azt szerette volna tudni a cégektől, hogy befolyásolta-e a működésüket a szükségállapot. Itt a válaszadó cégvezetők 46,2 százaléka mondta azt, hogy nagyban befolyásolta tevékenységüket a szükségállapot, 30,8 százalékuk fel kellett függessze a munkát, 15,4 százalékukat pedig nem érintette a járványhelyzet és az emiatt bevezetett korlátozások. És volt egy kis hányad, akit alig érintett a járvány és a megszorítások. A kérdésre 13 cégvezető válaszolt.

A lakóknak arra a kérdésre kellett válaszolniuk, hogy hogyan érintette a munkahelyüket a szükségállapot. Itt a válaszadók 45 százaléka mondta, hogy kényszerszabadságra küldték, 18,3 százaléknak megszűnt a munkahelye, 23,3 százalék abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem befolyásolta munkahelyét a szükségállapot, és 13,3 százalék mondta, hogy otthonról dolgozik. A kérdésre hatvan nyárádszeredai válaszolt.

Tóth Sándor a Székelyhonnak elmondta, hogy bár nem tudták bevonni a felmérésben a teljes lakosságot és minden céget, de

az arányok azt mutatják, hogy számos területen, több személynek gondot okozott a szükségállapot.

„Örvednek, mert a felmérésből kiderült, hogy a virágtermesztéssel foglalkozókat nem érintette a szükségállapot és a járvány, sikerült, illetve továbbra is sikerül eladniuk a virágokat. Ez fontos, mert Nyárádszeredában sokan, legalább ötvenen foglalkoznak virágtermesztéssel. Mi önkormányzatként a magunk módján igyekszünk segíteni a lakosokon.

Felvettük a kapcsolatot egy varrodával, amely munkaerőt toboroz, de nemcsak varrónőket, hanem férfiakat is alkalmaznának. Amennyiben összegyűlne legalább 70 személy, a cég munkapontot nyitna Nyárádszeredában, s akkor a helyieknek nem kellene ingázniuk. Ha itthon dolgoznak, akkor itthon, itteni üzletekben költik el a pénzüket, s a helyi gazdaságot segítik” – véli a polgármester, aki azt is elmondta, hogy továbbra is figyelemmel követik a helyi cégek helyzetét, figyelik az országos döntéseket, hogy segíteni tudjanak, amennyiben lehetséges.