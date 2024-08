Ilyen is van: sokkal nagyobb az önrész, mint a támogatás

– közölte a legutóbbi soros önkormányzati ülésen Bíró Csaba, a városháza műszaki igazgatóságának osztályvezetője. A városnak ugyanakkor kötelessége kiépíteni az infrastruktúrát is a helyszínen – utak, közművesítés –, ami további 2 millió lejes költséget eredményez. Ez a képviselők számításai szerint gyakorlatilag azt jelenti, hogy hozzávetőlegesen 21 ezer lej/négyzetméteres áron zajlana az építkezés – hívta fel a figyelmet Péter Balázs, a Szabad Emberek Pártjának (POL) frakcióvezető-helyettese. Ezt pedig elfogadhatatlannak tartja.

– fogalmazott.

Bíró azt is megjegyezte, hogy országos problémának számít ezeknek a projekteknek a magas önrésze, tehát nem Székelyudvarhelyen van a hiba. Kovács Attila, a hivatal beruházási osztályának igazgatója közölte, a kormány folyamatosan azt ígérte, hogy költségvetés-kiegészítést biztosít majd a kivitelezésre, ezért nem álltak le korábban az előkészületekkel. Valójában még most is ebben reménykednek.

Bontsanak szerződést?

A képviselők arra voltak kíváncsiak, hogy milyen szankciókkal járna az, ha az önkormányzat visszalépne a projekt megvalósítása érdekében kezdeményezett pályázattól. Azt a választ kapták Bíró Csabától, hogy erről már értekeztek szakemberekkel és jogászokkal is, akik szerint