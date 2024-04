Iktatta támogatói aláírásait Kézdivásárhely újrázni kívánó polgármestere

„Én azt szeretném, hogy a gyerekeink tanuljanak meg úszni, úgy, ahogy megtanultak (és tanulnak a napjainkban is) korcsolyázni, azt szeretném, hogy a gyerekeink korszerű bölcsődébe, óvodába, iskolába járhassanak, azt szeretném, hogy a fiataloknak újabb lakásokat építsünk, azt szeretném, ha a beindult gázhálózat-bővítés be is fejeződne még ebben az esztendőben. Egy élhető, családbarát, nyugodt közösséget szeretnék építeni Kézdivásárhelyen” – fogalmazott a negyedik mandátumára pályázó elöljáró.

Mint mondta, az idei választások tétje, hogy Kézdivásárhely vezetése biztos kezekben maradjon, és ne kerüljön veszélybe a város jövője. „Az is nagyon fontos, hogy Brüsszelben jelen legyünk, ezért arra kérek mindenkit, hogy jöjjön el és szavazzon. Hajrá Kézdivásárhely!” – zárta mondandóját Bokor Tibor.