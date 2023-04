Iktatószámot kérve könnyebben felvehető a harc az intézmények hanyagságával

Ugyan az iktatóban is kérhetnek egy fénymásolt példányt, de ha ők maguk eleve két példányban viszik az iratot, akkor már nem kell olyan kifogásokkal megbirkózniuk, hogy az irodában nincs másoló, elromlott, vagy a köztisztviselőnek nincs ideje ezzel foglalkozni. Ily módon járván el, saját dolgukat is megkönnyítik, hiszen a törvényes válaszadási idő letelte után akár bíróságon is kérhetik, hogy az illetékes hivatal adjon választ a kérésükre, másképp egy hivatalnok akár hónapokig-évekig is húzhatja az időt.

Barótra várja az érdeklődőket

A gyakorlatban az is sokszor előfordul – magyarázta –, hogy valaki több ügyben is megoldást vár egy intézménytől, de ha csak iktatószámos cetliket őriz meg, már nem tudja, éppen mire is hivatkoznak az illető dokumentumok. Ha azonban a fentiek szerint jár el, akkor könnyebb kikerestetni egy okmányt vagy az arra adott választ. Mióta ez témája a közbeszédnek, nagy haladás tapasztalható a napi gyakorlatban, vélekedett Ráduly István, aki a továbbiakban – a Föld napja apropóján – a környezetvédelem fontosságát is ecsetelte.

Azt is elmondta, folytatja a minden hónap első csütörtökén esedékes kihelyezett meghallgatás-sorozatát,