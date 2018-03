Így vélekedik a boldogságról az irodalmár, a filozófus, a pszichológus és a lelkész

A boldogság nem mérhető és nem is definiálható, hiszen egyénenként változóan megélt valóság, a feladat nehézsége azonban nem tántorította el a Mennyire boldog a székely? elnevezésű rendezvény részvevőit. A lelkész, a pszichológus, a filozófus és az irodalmár is kifejtette, hogy saját szakterületén miként magyarázható a boldogság, illetve arról is szó volt, hogy mi teszi boldoggá a székelyt, avagy mi áll boldogságának útjában.