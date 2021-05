Így oldódhat meg a székelykeresztúri zajszennyezés

Néhány hónapja, végső kétségbeesésükben keresték meg a Székelyhont a székelykeresztúri Budai Nagy Antal utca lakói: az utcában működő gázsűrítő állomás évek óta megkeseríti a környék lakóinak életét. A problémára most – a helyi polgármesteri hivatal közbelépésével – megoldás születhet.

Nem csak a Budai Nagy Antal utcai lakót, hanem – a széljárástól függően – sokakat zavar még az állandó zúgás • Fotó: Erdély Bálint Előd

A Hargita Megyei Környezetőrséghez is több ízben tettek panaszt a székelykeresztúri lakók: a hatóság kiszállt a helyszínre és zajszintfelmérést végeztek, amelyből kiderült, hogy a medgyesi Romgaz Rt. működtette telepen és környékén a zajszennyezés meghaladja a megengedett szintet, ezért a cég felszólításban részesült, hogy hatvan napon belül szüntesse meg a problémát. Lapunk megkeresésére Koncz-Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere akkor elmondta: habár a zajszennyezés megszüntetése nem a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozik, arra kéri a lakókat, hogy beadványban forduljanak a hivatalhoz, hiszen a nyomásgyakorlásban segíthet a város vezetősége.

Ötvenkilenc aláíró

Mint kiderült, el is készült a beadvány, amelyet 59-en, többnyire a Gyárfáskert, a Búza, a Csekefalvi, a Kossuth Lajos, a Gyár, a Timafalvi, a Rövid, a Hargita és a Budai Nagy Antal utcákban lakók írták alá. A beadvány értelmében a sűrítőállomás az esti órákban is teljes kapacitással működik, így a zajszennyezés éjszaka is állandó, sőt, a magas frekvenciájú zúgás ilyenkor még zavaróbb, mint nappal.

Az elmúlt időszakban többszöri zajszintfelmérés is történt, amelyek eredményeinek mindegyike igazolja, hogy valóban megalapozott a lakók panasza,

számolt be a székelykeresztúri polgármester, aki egy helyszíni szemlét követően szakmai megbeszélést hívott össze Székelykeresztúron, amelyen az önkormányzat képviselői mellett a Romgaz Rt. részéről részt vett Ioan Mihai Man mérnök, egyben a vállalat technikai igazgatója, valamint a cég kijelölt szakértői csapata is.