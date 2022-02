Így látja a gyergyószentmiklósi EMSZ az önkormányzati nézeteltéréseket

• Fotó: Gergely Imre

Amíg nincs költségvetés, nem folytatódhatnak azok a beruházások, amelyek között vannak, amelyeknek már le is kellett volna zárulniuk – mutatott rá az EMSZ-frakció két tagja, Antal Szabolcs és Tusa Szilárd pénteki sajtótájékoztatójukon.

Ennek oka meglátásuk szerint az, hogy nincs kellő kommunikáció Csergő Tibor polgármester és a képviselők között. Nemhogy velük, a kisebb frakcióval nem kommunikál eléggé, de a saját pártja, az RMDSZ képviselőivel sem. Ez látszik az elmúlt két nap történéseiből is, amelynek következménye, hogy a városnak még nincs költségvetése – mutattak rá.

Ugyanakkor leszögezték, amiatt, hogy nincsenek pontról pontra megbeszélve a költségvetés részletei, ez az állapot így is fog maradni. Amíg nem tudhatják a képviselők, hogy egy adott szám mit is takar, tehát nem ismerik megfelelően a tervezetet, addig nem is fogadhatják el – tették hozzá.

