Így búcsúztatják el a farsangot Gyergyószéken

Gyergyószentmiklóson és a környező településeken is búcsúztatják a telet. Színházi előadások, táncházak, kiállításmegnyitók szerepelnek a farsangi programok között, de van, ahol felvonulással és húshagyókeddi Illés-égetéssel is ráerősítenek a télűzésre.

Archív • Fotó: Tamás Attila

Gyergyószárhegyen február 8-án, csütörtökön Farsangi móka címmel szerveznek gyermek és ifjúsági programot a farsangi hagyományok jegyében. A rendezvény a gyergyószárhegyi vásártéren 15.30-kor a bőgőtemetés bemutatásával kezdődik, amely a téltemetés szárhegyi változata. A farsangi bőgőtemetés mókás jeleneteit a helyi hagyományőrző csoport mutatja be. Ezt követően a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ székhelyén kiállításmegnyitóval folytatódik a rendezvény.

A Farsangi móka címmel meghirdetett rajz- és álarckészítő verseny pályamunkáiból készült kiállítás megnyitójának és díjazásának fő célja, hogy a gyerekeknek lehetőséget teremtsenek arra, hogy bemutathassák, hogyan látják a környékükön fellelhető farsangi szokásokat.

HIRDETÉS

A díjazást egy jó hangulatú táncház követi, Csibi András, Kozma Zsombor, Korpos Szabolcs zenészek és Balázs Bécsi Csaba táncoktató közreműködésével.

Városi farsangtemetésre is készülnek

Gyergyószentmiklóson több lehetőséget is kínálnak a mulatozásra, a tél búcsúztatására:

farsangi gyerek- és felnőtt táncházba, előadásra és a már hagyományos farsangtemető ceremóniára is várják a gyergyóiakat.

Farsangi gyerektáncházba február 9-én, pénteken délután fél hatkor várják a kicsiket a művelődési ház stúdiótermében. Szintén pénteken a szervező Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ a Maros Művészegyüttes előadása után felnőtteknek is szervez táncházat. Nyolc órától folytatódik a mulatság, zenél a Cika zenekar, táncházgazda Boros Béla.

A Maros Művészegyüttes Farsang napja ma vagyon…című műsorát 19 órától mutatja be a színházteremben. „Szórakoztató jellegű, humoros farsangi műsor, amelyben az autentikus marosszéki néptáncokat ötvözik a farsangi szokásokkal. Táncokat láthatnak több tájegységről is, de megnevettető jelenetekben is lesz részük, melyeket többek között a mezőfelei betyárok, farsangtemetések, cigányjóslatok tesznek szórakoztatóvá.

A Farsang napja ma vagyon… című előadás minden korosztályt megszólítva fogja jókedvre deríteni a nagyérdemű közönséget

– ígérik a szervezők. Énekel Kásler Magda, tánckarvezetők Törzsök Zsuzsánna és Nagy Levente-Lehel, zenekarvezető Moldován-Horváth István. Az előadásra jegyek elővételben a művelődési központ irodájában már válthatók.

Vasárnap, február 11-én a Szent Miklós római katolikus templom előtt fél 12-kor gyülekeznek a hagyományőrző csoportok az immár hagyományos felvonulásra, amelyhez bárki csatlakozhat.

A Népművészeti Alkotóház, a Benedek-kúria udvarán ezúttal a Salamon Ernő Gimnázium diákjai mutatják be a farsangtemető ceremóniát, Cibere vajda és Konc király viadalát.

Ditróban a remeteiekkel közösen égetik a bábut

Február 10-én, szombaton Gyergyóditróban farsangi bálba várják a községbelieket. Február 11-én, vasárnap pedig 15 órakor a felszegi Csiby Andor iskola előtt gyülekeznek a ditrói és remetei hagyományőrző csoportok, innen vonulnak fel a Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház melletti parkolóba.

A remetei hagyományőrzők mielőtt Ditróba érkeznének, fél egykor találkoznak a Cseres Tibor téren és a főbb utcákon vonulnak végig.

Bál és bábuégetés Csomafalván

Gyergyócsomafalván már 10-én, szombaton este farsangi bált szerveznek az Üvegcsűrben. A hagyomány szerint farsangtemetéskor körbejárják a falut, erre az eseményre február 11-én kerül sor. Vasárnap déli 12 órakor a község központjából indulnak a farsangolók, a Mocorgók Néptáncegyüttes tagjai végigjárva az utcákat a központba érkeznek vissza, fél ötre tervezik a bábuégetést, ahová Csomafalva apraját és nagyját várják.

Újfaluban is mulatságot csapnak

Újfaluban a jelmezbe öltözött helyieket vasárnap, február 11-én várják a felvonulásra. 9 órakor gyülekeznek a kultúrház udvarán, körbejárják a falut, majd Kilyénfalváig meg sem állnak.

Húshagyókedden pedig, az esti mise, vagyis 19 óra után a papilak udvarán égetik el a bábut, ahol székelyruhába öltözve szintén mulatságot csapnak a résztvevők.

Húshagyókedden vigadnak Alfaluban

Alfaluban február 13-án, húshagyókedden 15 óra körül indulnak a mulatozók, és körbejárják a község utcáit, ezt követően pedig a Petőfi Sándor Művelődési Ház előtti téren tervezik a bábuégetést.

Hagyomány, érték, jókedv

A nagy tömeget vonzó megyei farsangbúcsúztató február 10-én Csíkszentsimonban lesz. Amint a szervező Hargita Megyei Kulturális Központ nemrég közzétette, a hagyomány, érték, jókedv jegyében zajlik majd a rendezvény, amelyen több település hagyományőrző csoportja fog felvonulni.