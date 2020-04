Igényekhez igazodó szolgáltatások: kérésre házhoz szállítják a bárányhúst a gazdák

A közelgő húsvétra való bevásárlást is megnehezítik a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében hozott intézkedések. Ezért is döntött úgy a Kászoni Juhtenyésztők Egyesülete, hogy idén házhoz szállítják a bárányhúst. Hasonló kezdeményezés indult Maros megyében is.

Archív • Fotó: Gecse Noémi

A mindennapokat és az elvárásokat is átalakították az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében eszközölt korlátozások, így a közelgő húsvétra való készülődést, bevásárlást is. A kereskedők próbálnak eleget tenni a megváltozott igényeknek, egyre gyakrabban látni házhoz szállítást vállaló hirdetéseket. Ez hívta életre a Kászoni Juhtenyésztők Egyesületének kezdeményezését is, akik

vállalták, hogy a frissen vágott bárányok húsát eljuttatják az érdeklődők otthonaiba

– tudtuk meg Becze Istvántól, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnökétől. Mint emlékeztetett, a Kászoni-medence a legnagyobb juhtenyésztő a térségben, és minden évben nagy mennyiségben értékesítettek bárányhúst húsvét előtt a különböző piacokon. Erre azonban idén nem, vagy csak korlátozottan lesz lehetőségük, ezért a kászoni gazdák összefogásának eredményeként elindították a házhoz szállítási szolgáltatást. Kászonban működött korábban egy vágópont, amit pályázat útján szeretnének felújítani és újra megnyitni, az ünnepre való tekintettel azonban már most ideiglenes engedélyt kaptak, hogy megfelelő körülmények között dolgozhassák fel a bárányokat.

HIRDETÉS

A Kászoni Juhtenyésztők Egyesülete már a közösségi oldalakon is közzétette ajánlatát, mint írták: kiváló minőségű, frissen vágott vöröspofájú berke bárányt kínálnak. A részletekkel kapcsolatosan Barta Gellért állatorvost, falugazdászt kérdeztük, akinek elmondása szerint

a rendelések függvényében a hét közepén látnak hozzá a kiszállításhoz, a legkorábban kedden, a legkésőbb csütörtökön.

A kézbesítést a készlet erejéig a megrendelések sorrendjében végzik majd. Egy kilogrammnyi bárányhús kiszállítással együtt 27 lejbe kerül. Érdeklődni és rendelni kétféleképpen lehet: telefonon a 0756-726286-os telefonszámon, illetve e-mailben a finomkaszonibarany@gmail.com címen. Barta arra is kitért: idén tapasztalatokat gyűjtenek, és ha beválik a kezdeményezés, a következő években is folytatják.

Marosvásárhelyen is működik

A szükségállapotra való tekintettel a héten nem nyitják ki a marosvásárhelyi Cuza Voda utcai piacon a vágóhidat és élő bárányt sem lehet forgalmazni. Az állattartó gazdák így más lehetőségeket keresnek, hogy értékesíteni tudják állataikat. A tízezer tagot számláló Helyi termelők Facebook-csoportban legkevesebb tíz gazda kínál eladásra bárányt, kecskegidát. Az állatok ára élő súlyban 11–12 lej kilogrammonként, levágva 22–24 lej, házhoz szállítással. Lehet kérni fél bárányt is, és meg lehet határozni, hogy 6–7, vagy 10–11 kilogrammost szeretnénk. Arra is volt igény, hogy csak egy-egy báránycombot szállítsanak ki, de a gazdák erre nem vállalkoznak. A rendeléseket csütörtökön és pénteken viszik házhoz. Emellett előreláthatóan a héten a mészárszékekben, húsüzletekben is megjelenik a bárányhús, ezekben lesz lehetőség csak darabokat kérni.