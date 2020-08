Idén szerényebb rendezvényre várják a látogatókat a Teleki-kastélyhoz

Családi kastélynapot szerveznek Gernyeszegen a Teleki-kastély udvarán és parkjában augusztus 29-én, szombat délután. A szervezők a kastélylátogatást előzetes helyszíni regisztrációhoz kötik, ami azt jelenti, hogy valamennyi érdeklődő ingyenes, ám névre szóló meghívóval léphet be.

A gernyeszegi Teleki-kastély látogatható más napokon is • Fotó: Haáz Vince

A világjárványra, az egészségügyi szabályozásokra való tekintettel az idén elmarad a korábbi években nagy népszerűségnek örvendő Kastélynap a gernyeszegi Teleki-kastélyban, ám a Kastély Erdélyben és a Teleki Kastély Egyesület szervezésében mégis lesz egy kisebb rendezvény, ahol a látogatók a saját pokrócaikon a szervezők által kijelölt helyeken, a parkban elfogyaszthatják a saját maguk hozta elemózsiát, illetve az előzetes bejelentkezést követően részt vehetnek az ingyenes kastélylátogatáson is.

HIRDETÉS

A program szerint szombaton 16 órakor nyitják meg a kastély kapuit a nagyközönség előtt, és 18 óráig lehet piknikezni a kijelölt területen. A gyerekek számára EduKastélyos színezők és feladatlapok állnak rendelkezésre, amelyekkel játszva fejleszthetik tudásukat a kastélyról, annak történelméről. Aki szeretné megtekinteni a kastélyt belülről is, miután regisztrált, az ingyenes és névre szóló meghívóval megteheti, csatlakozhat az idegenvezetőhöz. Lesz román és magyar nyelvű ismertetés is.

18 órakor gyerekkoncerttel zárul a családi piknik: Póra Zoli és a Stone Hill lép közönség elé. A 2013-ban alakult együttes, bár angolos nevet visel, marosvásárhelyi magyar formáció, amely kisebb gyerekzsúroktól a nagyobb színpadokig örömmel van jelen a gyerekek és felnőttek között. Végül 19.30-kor Koszika és a The HotShots zárja a családi kastélynapot. A koncertre külön regisztráció szükséges minden személy számára, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.

Látogatás bejelentkezéssel



A gernyeszegi Teleki-kastély más napokon, hétvégeken és hét közben is látogatható előzetes bejelentkezés alapján. A magyar és román nyelvű idegenvezetők – akik, ha igény van rá német, illetve angol nyelven is ismertetik a kastély történetét – az épületről, a Teleki-családról, annak Erdély történetében betöltött szerepéről beszélnek. A látogatók a több százéves múltról, illetve a 20. századi eseményekről, az államosításról, kilakoltatásról, a kastély további sorsáról, a mostani állapotokról, a gróf terveiről is tájékozódhatnak.