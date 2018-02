Idén sem tudtak megegyezni a bika árában

Minden évben más faluban „ütődik meg” a bika • Fotó: Pinti Attila

A farsangi időszak utolsó Hargita megyei rendezvénye a kászoni bikaütés, amelyet hagyományosan minden évben más-más településen szerveznek meg. Idén Kászonimpéren volt a sor, hogy házigazdaként vendégül lássa a községbeli farsangolókat, érdeklődőket.

Jövőben Kászonfeltízen szervezik meg.

A Kászoni-medencében húshagyókedd a bikaütés, azaz a farsangtemetés napja, ez a néphagyomány pedig több tíz éves múlttal rendelkezik – emlékezett vissza András Zoltán, Kászonaltíz község polgármestere, amikor a keddi rendezvény megnyitója előtt a bikaütésről kérdeztük.

„Még dédnagyapáink idejéből maradt ránk ez a szokás, a kommunizmus ideje alatt sem tudták eltörölni, mint sok más népi rendezvényt. Külön örvendetes, hogy ma is megélik ezt a néphagyományt, és a fiatalok is felkarolták. A bikaütés tulajdonképpen a tél elűzését szimbolizálja, és mindenkinek megvan benne a maga szerepe. A rendezvény elmaradhatatlan szereplője a jelképes bika (tulajdonképpen egy jelmezbe bujtatott legény), a bikavezető legények, a gazda, aki el szeretné adni a jószágot, és értelemszerűen vásárosokra is szükség van, akikkel alkudozni tud. Emellett a jó hangulatról gondoskodnak a zenészek és a táncosok, hiszen egy valamirevaló székely ember kell tudjon táncolni, így a helybéliek is be tudnak kapcsolódni, amikor felkérik őket. Egy hagyományos sorrend szerint minden évben más faluban »ütődik meg« a bika, tavaly Kaszonaltízen, idén Kászonimpéren, jövőben pedig Kászofeltízen tartjuk majd az eseményt. Egy másik fontos részlet, hogy mindig egy hídon történik a farsangtemetés” – sorolta a fontosabb tudnivalókat a polgármester.