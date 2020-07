Idén online szervezik meg a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót

Sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők az eseményről • Fotó: Korpos Attila

Kállai Emánuel, az esemény egyik főszervezője elmondta, nem volt könnyű döntés lemondani az esemény valódiságáról, a személyes találkozásról: „Felmerült az is, hogy teljesen elhalasztjuk az idei találkozót, felmerült az is, hogy ősszel tartjuk meg az eseményt. De a vírus egy esetleges második hullámának híre inkább azt mondatta velünk, idén az online formátum lesz a leginkább megfelelő opció” – mutatott rá, kiemelve, a korábbi években már voltak tapasztalataik az élő közvetítésekkel, de igazi kihívás volt az idei rendezvényt teljes egészében átvinni erre a vonalra.

Mint mondta, idén olyan meghívottakat is meg tudtak szólítani, akikkel korábban nem találkozhatott a közönség, ilyen például a magyarországi Pintér Béla vagy Bőjte Csaba ferences rendi szerzetes. Megkérdeztük, hogy gondolják, szélesebb körű hallgatóságot tudnak-e majd megszólítani az idei fesztiválon: „A korábbi években az online közvetítéseik alkalmával láttuk, hogy többen is becsatlakoznak akár a határon túlról is.

Úgy gondolom, ha minél hitelesebb keresztény személyeket szólaltatunk meg, az még nagyobb tömeget fog vonzani

– válaszolta a társrendező.

Elhangzott, idén is sor kerül a résztvevők korcsoportok szerint beosztására. „A kiscsoportos tevékenységek online fognak zajlani, ahol ismerkedni, beszélgetni tudnak majd a résztvevők. Más hangulatot és minőséget fog kölcsönözni, de célunk továbbra is, hogy keresztény értékeket közvetítsünk” – tudtuk meg Kerekes Istvántól, aki a lebonyolításban vállalt szerepet.

A CSIT-et augusztus 9-12. között tartják idén

– ezt már Kerekes Csilla társrendezőtől tudtuk meg. A hitelesség érdekében az online stúdió is Csíksomlyón lesz berendezve, a szokásos programpontok között pedig lesz reggeli torna, délelőtti tanítások, délutáni műhelyek, előadások, játékok, de a mindennapi szentmise sem fog elmaradni.

A regisztráció már ezen a héten elindul a CSIT honlapján, ahová csak azok kell bejelentkezzenek, akik kiscsoportokban szeretnének részt venni, erre egész július során lehetősége lesz az érdeklődőknek. A honlapon minden egyéb információ is elérhető a fesztivállal kapcsolatban. A közvetítéseket a találkozó közösségi oldalán lehet majd élőben követni.