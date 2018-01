Idén megy lagziba? Ezzel lepheti meg az új pár

Több menyasszonyiruha-szalon is bemutatta ruháit • Fotó: Baricz-Tamás Imola

Púderszín, csipke, gyöngy – többek között ez a trend az idei menyasszonyi ruhákat és a dekorációt illetően is – tudtuk meg a Gyergyószentmiklóson immár hetedik alkalommal megszervezett esküvői kiállításon. A szombati rendezvényen mindent megtalálhattak a fiatalok a nagy napra, az időpont és a helyszín kiválasztása maradt csak ki a kínálatból.

Az idei rendezvényt is az YKAFoto Studio és a Csilladekor szervezte. A Salamon Ernő Gimnázium udvarán lévő tornateremben esküvőszervezők, fotósok, videósok, zenészek, vőfélyek, ceremóniamesterek, szakácsok, cukrászok, sminkesek, fodrászok, táncoktatók, manikűrösök, menyasszonyiruha-szalonok képviselői sorakoztak fel, hogy az esküvőre készülő párok egy helyen találjanak meg mindent, ami szükséges. Ékszerek és kiegészítő kellékek között válogathattak, nászajándékokat és vendégeknek ajánlott ajándékokat vehettek szemügyre, kiválaszthatták az esküvői ceremónia dekorációit is. Az egész napos rendezvényen kézműves csokoládét is kóstolhattak az érdeklődők, és zenekart is meghallgathattak, de új szórakoztató szolgáltatással is megismerkedhettek.

Ha az időpont és a helyszín le van szögezve, akkor itt mindent megtalál a fiatal pár

– mondta Laczkó Sándor szervező, az YkaFoto Studio részéről. A rendezvényt sokan látogatták, az érdeklődők a helyszínen felmérhették a szolgáltatások kínálatát, és tájékozódhattak az árakról is. „Igény van ilyen típusú rendezvényekre. Kora délután van, és máris számos foglalásról tudok beszámolni, ebből az is kiderül, hogy nemcsak nézelődők vannak, hanem sikerült a célközönséget is megszólítani” – fogalmazott a szervező. Továbbá elmondta, „idén a menyasszonyi ruhából nagy a választék, több új cég is jelen van, erős a mezőny, neves márkájú ruhák kizárólagos forgalmazói vonultatják fel kínálatukat, és a szolgáltatások szempontjából is van kínálat bőven”. A szervező megjegyezte, ugyan kevesebb szolgáltató jelentkezett idén, viszont akik bemutatkoztak, naprakészek, folyamatosan fejlesztenek, a legújabb divatot követik. Mint kiderült,

akad fiatal pár, amely 2019-re tervezi esküvőjét, de már most lefoglalta a vendéglőt, és a nagy napra szükséges dekorációt, zenészt, cukrászt, fodrászt is kiválasztotta már, akárcsak a menyasszonyi ruhát, a meghívót, vagy éppen a ceremóniamestert.

A szombati napon táncoktatóval is lehetett egyeztetni, ugyanis az új pár nyitótánca szép mozzanata a mulatságnak, és ha szakember tanítja, magabiztosabbak a lépések is.