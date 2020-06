Idén elmarad a Tusványos

Idén nélkülöznünk kell a bulikat és mindent, ami a Tusványossal jár. Archív • Fotó: Pinti Attila

„A járványügyi helyzetre való tekintettel sajnos elmarad sokak kedvenc nyári közéleti eseménye. Védjük a Tusványosra járókat” – fogalmazott a Krónikának a Tusványos politikai programfelelőse.

A meghozott döntés értelmében a Tusványos legközelebbi kiadására 2021 nyaráig kell várni.

Tusványos a szünet ellenére is örök marad

Miután a koronavírus-járvány még nem ért véget és mindannyiunk számára az óvatosság, valamint a megelőzés a legfontosabb, 1990 óta idén először nem szervezzük meg Tusnádfürdőn a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort – tájékoztatnak közleményben a Tusványos szervezői.

Mint írják, rendezvényük szellemiségével nem lenne összeegyeztethető annak bizonyos korlátok és keretek közé szorítása, ezért a 31. Tusványost a szokott időben, de egy évvel később rendezik meg.

Az idei mottó a „Van, ami örök!” lett volna.

„Ezért üzenjük most, hogy vigyázzunk egymásra, viszlát jövőre! Tusványos e kényszerű szünet ellenére is örök marad. A következő esztendőben kétszer annyi megbeszélni valónk lesz, sőt, az idei előadások zömét is újra betervezzük majd.

A 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor új időpontja tehát: 2021. július 20-25

– írja a szervezőcsapat.

