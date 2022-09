Idén Csíkszeredában szervezik meg a 8. Digitális Székelyföld Konferenciát

Első alkalommal lesz házigazdája Csíkszereda az immáron nyolcadik kiadásához érkezett Digitális Székelyföld Konferenciának. Az október 27-29. között zajló szakmai eseményre nemcsak erdélyi, hanem más országok nagy IT cégeinek – mint amilyen az Amazon – a képviselőit is meghívták. Ebben az évben a konferencia fő témája az ARTandTECH, azaz a művészet és technológia összefonódása lesz.

A Digitális Székelyföld Konferenciát minden évben más helységben szervezték meg, idén a nyolcadik kiadásának Csíkszereda lesz a házigazdája október 27-29. között A rendezvény ismertetésére csütörtökön sajtótájékoztatót tartottak Csíkszeredában. Mint megtudtuk,

a szakmai fórum plenáris üléseinek helyszíne a Csíki Mozi lesz, a műhelymunkákat pedig a közelben lévő Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának épületében fogják megszervezni.

„A digitalizáció eszköz ahhoz, hogy a mostani világhoz fel tudjon zárkózni Székelyföld, ezek segítségével olyan határok építhetőek le, amelyek eddig autóval, repülővel, vonattal voltak átléphetőek.

Most egy jó csíkszeredai projekt akár részese lehet például egy Egyesült Államokbeli vagy éppenséggel Dél-Európai projektnek, és ez fordítva is igaz

– fogalmazott Korodi Attila Csíkszereda polgármestere, az idei konferencia házigazdájának szerepében.

Fotó: Veres Nándor

Simon Károly, az IT Plus Cluster elnöke pedig arról beszélt, hogy az a térség, amelyik a technológiai fejlődés terén nem tud haladni, az menthetetlenül leszakad. „Ezért gyakorlatilag nincs is más választásunk, mint ezen a vonalon előremenni” – fogalmazott.

A digitális konferencia, amely az egyik legnagyobb szakmai rendezvényük pedig jó alkalom arra, hogy megmutassák, itthon is van élet az IT-szektoron belül, vannak jó kezdeményezéseik, szép projektjeik

– tette hozzá.

Fotó: Veres Nándor

Az idei fórum fő témája az ARTandTECH, azaz a művészet, kultúra összefonódása a technológiával, azonban ezen kívül más témákról is szó lesz, mint például a digitális agrárium, digitalizáció a turizmusban, vagy éppen az aktuális technológia trendek. A konferencián többszáz főre számítanak, a plenáris ülésekre pedig nemcsak szakmabelieket várnak, ha nem azokat is, akik érdeklődnek a téma iránt. Megtudtuk azt is, hogy

a rendezvényre nemcsak Erdélyből, hanem más országokból is hívtak meg nagy IT-cégeket, köztük az amerikai Amazon képviselőit is.