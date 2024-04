Idén befejezik a csíkszeredai járóbeteg-rendelőintézet felújítását

Noha volt egy megtorpanás a múlt év végén, a csíkszeredai járóbeteg-rendelőintézet felújítása a terveknek megfelelően halad, így idén várhatóan be is tudják fejezni a munkálatokat. A felújítás idején is folyamatosak a szakrendelések, amelyeket átszerveztek az épület keleti szárnyába.