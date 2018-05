Ideiglenesen az alpolgármester került Etéd élére

Nagy Endre abban reménykedik, hogy a legfelsőbb bíróság ejti a volt polgármester ellen felhozott vádakat • Fotó: Barabás Ákos

Igazságtalan a helyzet, hiszen nem lopott, nem csalt, csak egy családi vállalkozásban volt benne, aminek nem is volt a tulajdonosa

Igazságtalannak tartja Nagy Endre a korábbi polgármesterrel történteket. Szőcs László múlt héten mondott le tisztségéről, miután összeférhetetlenséggel vádolta meg az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI), mivel 2014-ig tagja volt édesapja családi vállalkozásának, amelyben nem töltött be vezető szerepet.

Jelenleg nagy a bizonytalanság abban is, hogy ki írja alá a sportpálya megvalósításáról, illetve egy tűzoltók számára hasznos terepjáró megvásárlásáról szóló nyertes európai uniós pályázati szerződést, hiszen az önkormányzat nem nevezte ki polgármesternek Nagyot. Ezt nem is tehetik meg, amíg fellebbezések vannak Szőcs ügyében, ráadásul csak a prefektusi hivatal utasítása szerint cselekedhetnek.

Hasonló problémákba ütköznek bizonyos területek telekkönyvezésénél, valamint több helyi beruházásnál is, hiszen ezeket az ügyeket is a korábbi polgármester intézte. „Gyakorlatilag nem tudjuk, hogy most mi az eljárás, hiszen nem tudunk hasonló esetről” – tette hozzá.