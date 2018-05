Összeférhetetlenség miatt leváltották Etéd község polgármesterét

Szőcs László távozik tisztségéből, ám nem ért egyet a bíróság döntésével. Archív • Fotó: Barabás Ákos

„Nem volt semmilyen vezetői szerepem, csupán tizennyolc éves koromtól egészen 2014-ig tagja voltam annak az édesapám által vezetett családi vállalkozásnak, amely a szalmakalap-készítés hagyományát örökítette tovább” – fogalmazott lapunk megkeresésére Szőcs László arról, hogy miért indított vizsgálatot ellene az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) 2015-ben. Hangsúlyozta, ha korlátolt felelősségű társaságról (kft) van szó, nem pedig családi vállalkozásról (IF), akkor a törvények értelmében még csak kivizsgálást sem indítottak volna ilyen esetben, csak ha vezetői tisztséget töltene be a cégben. Az a baj ugyanis, hogy korábbi jogszabályok

kereskedőként határozták meg a családi vállalkozások minden tagját, függetlenül a cégben betöltött szerepüktől, ami a volt tisztségviselő szerint diszkriminatív.

„Én ott hibáztam, hogy nem léptem ki a vállalkozásból 2008-ban, a polgármesterré választásomkor, de meg se fordult a fejemben, hogy ebből később baj lehet. Ettől függetlenül úgy érzem, hogy nem történt összeférhetetlenség, mivel a mandátumaim alatt semmilyen kapcsolat nem volt a cég és a polgármesteri hivatal között” – fogalmazott.

Fellebbezések sorozata

Miután az ANI összeférhetetlennek minősítette a polgármesteri tisztségét azzal, hogy tagja apja családi vállalkozásának, Szőcs eredménytelenül fellebbezett az ügyben a marosvásárhelyi táblabíróságon, majd a bukaresti legfelsőbb bíróságon. Egy újabb fellebbezés után jelenleg az alkotmánybíróságon van az ügy, és ha neki adnak igazat, akkor teljes jogorvoslatot fog kérni – tájékoztatott Szőcs. Hargita Megye Prefektusi Hivatala nemrég értesítette mandátuma megszűnéséről, így ő

kedden vissza is lépett, de a bíróságon megtámadta a rendeletet

– közölte lapunkkal. „Alávetem magam az eljárásnak, de nem fogadom el a döntést, hiszen mindig szívvel, lélekkel végeztem a munkámat, és ezután is a közösség érdekében szeretnék dolgozni, a titulusomtól függetlenül. Nem tragédiaként élem meg a dolgot, de fontosnak látom tájékoztatni a közösséget a kialakult helyzetről. Nincs mit takargassak” – jelentette ki.

Arra is kitért, hogy a múlt héten szavaztak meg egy törvényt a parlamentben, amely értelmében három év után elévülnek az összeférhetetlenségi ügyek. Szőcs László rámutatott, rá ez nem érvényes, hiszen az ANI már korábban elindította a vizsgálatot. Hozzátette, maga is hallott az új jogszabályról, amit azért tart jónak, mert megalkotói pontosításokat eszközöltek az előző zavaros törvényhez képest: leszögezik, hogy a választott tisztségviselők is lehetnek egyszerű tagjai vállalkozásoknak, ha azok nem kerülnek kapcsolatba az önkormányzattal.