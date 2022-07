Idegenforgalmi szakember: a marosvásárhelyi utazási iroda ügyfeleit nem érte csalódás

Ennek az az oka, hogy a pandémia alatt egyedül Egyiptom fogadott turistákat, amit az emberek ki is használtak, voltak, akik már kétszer-háromszor nyaraltak Egyiptomban és mostanra telítődtek vele, más úticélt választottak

– fogalmazott a Székelyhonnak Kelemen Barna idegenforgalmi szakember.

A HiSky moldáv légitársaság július 15-től a felfüggesztette a Marosvásárhely és Hurghada közötti charterjáratát. Ami a többi járatot illeti, míg júniusban hármat töröltek, júliusban valamennyi közlekedett a marosvásárhelyi Transilvania repülőtéren.

Elmondta, a charter-járatok esetében késésekkel esetleg lehet számolni, de az máskor is előfordult, a repterekre jellemző jelenlegi káosz előtt is. A marosvásárhelyi utazási iroda ügyfeleit nem érte csalódás, nem maradtak úton, és nem is kellett lemondaniuk az előre lefoglalt nyaralásaikat.

„Nagyon sok ember felteszi a kérdést, hogy mi van, ha vele is megtörténik az, amit a híradóban látott? Mi azt javasoljuk mindenkinek, aki külön vásárolt repülőjegyet, foglalt szállást, esetleg iratkozott fel különböző programokra, legyen rugalmas, bármi is történik, ne ijedjen meg, próbáljon kievickélni a bajból, megoldani valahogy a helyzetet, de semmiképpen se essen pánikba. Aki teljes turisztikai csomagot vásárol egy utazási irodától, azt ez a veszély kevésbé fenyegeti, hiszen a charter-járatok működnek, azokat nem törlik” – mondta Kelemen, hozzátéve, hogy