Huszonhárom kutyát adnának örökbe a szombati nyílt napon

Máthé László, a Tega Rt. vezetője így nyilatkozott a legutóbbi nyílt nap, illetve a szeptember 9-ei esemény kapcsán: „Az a tapasztalatunk, hogy a civil szféra jelenléte segít az örökbefogadásoknál. Hogy utoljára ez éppen másképp történt, az nem jó hír, mert a menhely a megengedett kapacitás fölött működik. A Tegánál úgy gondoljuk, az altatásokat maximálisan el kell tolni, tényleg csak az utolsó utáni megoldás legyen az, ugyanakkor a tavasszal is felszólítást kaptunk, hogy szabadítsunk fel helyeket. Nem jó, ha túlzsúfolt a menhely, a kutyáknak így is kevés helyük van. A menhely sajnos nem kutyahotel, nem tud akkora területet nyújtani egy kutyának. Nem szeretnénk altatni, most is bízunk abban, hogy kerül gazda 23 kutyának. Ez nem egy légből kapott szám, ennyivel van több kutya most Szépmezőn, mint ahány lehetne. Ezért tartunk 9-én újabb akciót” – fogalmazott.

Hangsúlyozzák, a kutyamenhelyes kutyák kivétel nélkül mentett kutyák, amelyeket az utcáról fogják be, vagy sepsiszentgyörgyi emberek szíve esett meg az úton kószáló állatokon. „Múlt héten során éppen egy fajtiszta husky került a menhelyre, de van több kölyökkutya, kisebb és nagyobb testű eb” – sorolják.

A menhelyre fajkutyák ritkán kerülnek, viszont ebben az a jó hír, hogy a keverékek nem hordoznak az egyes fajtákra jellemző betegségeket, érzékenységeket, rendszerint hosszú ideig maradnak gazdáik társai – érvelnek a közleményben. Hozzáteszik, a nyílt nap keretében az örökbefogadásra váró kutyákat el lehet vinni sétálni, a kutyamenhely macskájával azt is meg lehet nézni, hogyan reagál más házi kedvencekre. Az örökbefogadott ebeket ivartalanítják, féregtelenítik, illetve mikrocsipezik, majd ezután vihetik haza leendő gazdáik.