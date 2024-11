Két hét alatt mintegy húszezer Hargita megyei gazda kapta meg az idei mezőgazdasági támogatáselőlegek egy részét. A napokban bizonyossá vált az is, hogy az agrár-környezetgazdálkodási juttatásoknak a 85 százalékát is megkapják támogatáselőlegként.

Hargita megyében nagyjából háromszáz, nagy gazdasággal rendelkező, támogatásra jogosult gazda van, közülük 37-en kapták már meg a támogatások egy részének az előlegét.

Utalják az agrár-környezetgazdálkodási támogatások előlegét is

Az előlegek folyósítása október 16-án kezdődött el, akkor azonban még bizonytalan volt, hogy az agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénylői idén kapnak-e támogatáselőleget, ugyanis a vonatkozó szakminisztériumi rendeletben csak alaptámogatások szerepeltek.

A napokban azonban bizonyosság vált, hogy az agrár-környezetgazdálkodási támogatások előlegét is megkapják a gazdák. Ezt kérdésünkre Haschi András is megerősítette, mondván, néhány napja megkezdődött ezeknek a támogatáselőlegeknek a folyósítása is.

A gazdák egyébként már előlegként számíthatnak a támogatások értékének a nagy részére: