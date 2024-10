Gazdák ezrei kapnak támogatáselőleget szerdától

Szerdán 9 órakor még nem érdemes mindenkinek a számláját néznie, már csak azért sem, mert a kifizetés a kincstáron keresztül történik és onnan még át kell menjen a pénz a kereskedelmi bankokba, ami akár még aznap is megtörténhet, de egy-két napba is beletelhet”

Az előlegek kifizetése másfél hónapig, november végéig tart, időközben lezárják a komplikáltabb dossziékat is, illetve ott, ahol szükséges, még tisztázzák a kérdéses dolgokat – tehát

Ugyanakkor a különféle támogatások előlegét sem egyszerre utalják, megtörténhet, hogy egy nap négy juttatás összege is megérkezik a gazdák számlájára, majd néhány nap szünet után újabb támogatáselőlegek érkeznek.

december elsejétől elkezdődik majd az elszámolások kifizetése is, és Haschi András becslése szerint karácsonyig megkapják a gazdák az idei támogatások teljes értékét.

Idén azok a gazdák is számíthatnak előlegre, akik bekerültek a központi APIA által ellenőrzésre kijelölt gazdák csoportjába. Hargita megyében 205 ilyen gazda van, és amint arról az APIA igazgatója beszámolt, többségük esetében az ellenőrzési jegyzőkönyvek adatait már bevitték az országos elektronikai rendszerbe, és napokon belül lezárják a folyamatot, így az említett gazdák is kapnak előleget.

Támogatások, amelyeknek az előlegét folyósítják

A támogatásra jogosult gazdák az alaptámogatások értékének a 70 százalékát kapják meg előlegként, ezeknek a támogatásoknak a listáját rendelet-tervezetben tette közzé múlt héten a mezőgazdasági minisztérium. A listán a következő támogatások szerepelnek:

Fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás (PD-01);

Fenntarthatóságot elősegítő visszaosztott kiegészítő jövedelemtámogatás (PD-02);

Fiatal gazdáknak nyújtott kiegészítő jövedelemtámogatás (PD-03);

Környezetkímélő szántóföldi gyakorlatokra biztosított támogatások (PD-04);

Környezetbarát mezőgazdasági tevékenységekre biztosított támogatás kisgazdaságok számára (PD-05);

Támogatás a sorok közötti földsáv füvesítésére gyümölcs-, szőlő- és komlóültetvényeken (PD-06);

Jövedelemhez kötött támogatás – tejelő szarvasmarhákra (PD-21);

Jövedelemhez kötött támogatás – húsmarhákra (PD-22);

Jövedelemhez kötött támogatás – tejelő bivalyokra (PD-23);

Jövedelemhez kötött támogatás – juhokra és kecskékre.

Az elmúlt években az alaptámogatások értékének a 70 százaléka mellett az agrár-környezetgazdálkodási támogatásoknak a 85 százalékát is megkapták előlegként a támogatásra jogosult gazdák. Noha erről idén is szó volt korábban, és az ágazatban terjedő hírek szerint idén is számíthatnak a 85 százalékos előlegre a gazdák, egyelőre erről hivatalos információ még nem látott napvilágot.