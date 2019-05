Huszártábor a Nyergestetőn

„Augusztusban ünnepeljük a nyergestetői csata 170. évfordulóját, az emlékév kapcsán pedig több rendezvénnyel is készültünk, hogy tudatosítsuk a történelmi eseményt mind a gyermekekben, mind pedig a felnőttekben” – mondta Szántó László, Csíkkozmás polgármestere. A diákok számára március 15-én hirdettek meg egy történelmi vetélkedőt, amelyre a környező települések iskoláiból neveztek be osztályok, most pénteken pedig rendhagyó történelemórát tartottak a Nyergestető Történelmi Kávéházban, amit tájékozódási versenyen követett.