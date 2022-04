Húsvéti film- és sorozatajánló, avagy mit nézzünk az ünnepnapok alatt?

Ha úgy döntünk, hogy húsvétkor gubóznánk be a tévé elé, vagy sorozatmaratont tartanánk laptoppal az ölünkben, ezúttal sem kell attól tartanunk, hogy nem lesz amit nézni ezen a borongós, ünnepi hétvégén. A legújabb streamingpremierekből készült összeállításunkban mindenki találhat kedvére való néznivalót.

Tamás Attila 2022. április 16., 21:082022. április 16., 21:08 2022. április 16., 21:172022. április 16., 21:17

Anatomy of a Scandal (angol minisorozat – Netflix) A Sarah Vaughan azonos című regényéből (Egy botrány természetrajza) készült antológiasorozat egy magasrangú brit politikus és családja körüli botrányt járja körül, akit nemi erőszakkal vádolnak meg. Felesége védené, az ügyész azonban kicsinálná, mindez egy, a jelenünkben játszódó, a metoo jelenségre is reflektáló drámában, amelynek főbb szerepeiben a Homelandből ismert Rupert Friendet, a számos blockbusterben feltűnt Sienna Millert, vagy a Downton Abbey sorozat Maryjét is megformáló Michelle Dockeryt láthatjuk. Egy esős délutánra tökéletes mindazoknak, akik szeretik az ehhez hasonló, feszült, botrányokat körüljáró rövid sorozatokat. Plusz pont, hogy ez ráadásul nem az Amerikai Egyesült Államokban, hanem az Egyesült Királyságban játszódik. Hirdetés

• Videó: Netflix

Hirdetés The Good Doctor (amerikai sorozat – Netflix) Doctor Murphyt keveseknek kell bemutatni, sokan belefuthattak már például az RTL Klubon (ahol egyébként borzasztó szinkronnal adták), vagy torrentezhették le az évadait, hogy csillapíthassák a kórházas sorozatok iránti éhségüket két Grace Klinika vagy New Amsterdam-évad között. Az autista Murphy doktor és kórháza mindennapos viszontagságait most Netflixen is lehet darálni, ugyanis felkerült az első négy évad, ami elég sok részt jelent, ugyanis a sorozatot gyártó ABC csatornánál még a hosszú évadokban „hisznek”, így van lehetőségük kibontakozni a karaktereknek. Aki tehát egy nem hétköznapi doki eseteibe és személyes drámáiba vetné bele magát, az most megteheti.

• Videó: ABC

Our Great National Parks (minisorozat – Netflix) Barack Obama az új David Attenborough – élhetnénk a vaskos közhellyel, és egyébként nem járunk messze a valóságtól. Obama ugyanis két elnöki ciklusa után civilként a környezetvédelem és a fenntarthatóság fontosságára hívja fel folyamatosan a figyelmet, ugyanakkor filmes és sorozatos produkciókban is utazik, hiszen feleségével, Michelle Obamával exkluzív szerződést kötöttek a Netflixxel, hogy a streamingfelületre készülő közös produkcióikban szerepet vállalnak. Az együttműködés egyik darabja most vált elérhetővé, és ebben a minisorozatban nemzeti parkokat, védett élőhelyeket és fajokat mutatnak be, beszélve arról is, hogy milyen haszna lehet mindezeknek az emberiségre nézve. Obama narrálja a sorozatot, afféle David Attenboroughként hívva fel a figyelmet a még meglévő természeti kincseinkre. A természet- és dokumentumfilmek rajongóinak kötelező darab.

• Videó: Netflix

Heirs to the Land (Los herederos de la tierra – spanyol sorozat, Netflix) Nagyot mennek mostanában a spanyol sorozatok a Netflixen, a Money Heist kirobbanó sikere után főként kosztümös, történelemi sorozatokból „vásárol” be a streamingplatform. A legújabb ilyen sorozat A föld örökösei, ami a 14.-ik századi Barcelonában játszódik, és folytatása, pontosabban sequelje a Netflixen szintén nézhető Tengerszékesegyháznak (Cathedral of the Sea – La catedral del mar) sorozatnak. Aki még egyikről sem hallott, és szereti az idegen nyelvű kosztümös, fikciós-történelmi sorozatokat, az most 16 résznyi néznivalót kap, ami bőségesen elég egy ünnepi darálásra.

• Videó: Netflix

Moon Knight (amerikai sorozat – Disney+) Bár a Disney streamingfelülete csak nyártól lesz elérhető nálunk is, de azért a Marvel-fanoknak jó tudni, hogy újabb szuperhős debütál a képernyőkön ezekben a hetekben Oscar Isaac főszereplésével. A DC Batmanjének Marveles megfelelőjeként is aposztrofált Moon Knight egy személyiségzavaros figurár(k)ól szól, akit egy ősi egyiptomi isten szállt meg, és emiatt szupererőre tesz szert. A fehér köpenyes Holdlovag viszontagságai és a Marvel Filmes Univerzum (MCU) újabb bővülése hétről hétre, szerdánként követhető, eddig három rész jelent meg a sorozatból, de hátra van még ugyanennyi.

• Videó: Marvel Entertainment

Outer Range (amerikai sorozat – Amazon Prime) Egy rejtélyes (feltehetően természetfeletti) gödör egy legelőn, farmok közti rivalizálás, szúrós tekintetű jelenkori „cowboyok”, Josh Brolin, Imogen Poots, Will Patton és még sokan mások – ezt kínálja az Amazon frissen megjelent high-concept sorozata, az Odakinn. Bár még csak két rész elérhető belőle, nagyon ígéretesnek tűnik az előzetese alapján, aki pedig szereti a modernkori vadnyugati történeteket egy kis természetfölötti rettegéssel nyakonöntve, annak biztosan bejön ez a sorozat.

A besúgó (magyar sorozat – HBO Max) Az Aranyélet nyomdokaiba lépő új, nagyköltségvetésű sorozatról már megírtuk, hogy mennyire jó, azóta pedig újabb rész jött ki belőle, így már „félidőnél” tart a széria. Akinek eddig nem volt ideje meggyőződni, hogy mennyire minőségi darabról van szó, és még nem tudott elmerülni a Kádár-korszak végi fiatalok lázadó világában és az őket szemmel tartó Állambiztonság szervezkedéseiben, az most az ünnep alatt megteheti, és biztosan nem fogja megbánni a ráfordított időt.

• Videó: HBO Max

korábban írtuk Bentlakás, buli, besúgás: kiemelkedő az új magyar HBO-sorozat Az HBO Max-en debütált, így egyszerre a világ 61 országában lett elérhető az új magyar sorozat, ami a Kádár-korszak besúgóinak mindennapjaiba nyújt betekintést. A besúgó egy minőségi széria, amit sokáig fogunk még hivatkozási pontként emlegetni. The Batman (amerikai film – HBO Max) Jobban örültünk volna, ha már a hétvégétől elérhetővé válik, de azért húsvét másodnapja sem rossz arra, hogy streamingen pótoljuk a legújabb denevérember-mozit, a Matt Reeves-féle The Batmant, amiben Robert Pattinson bújik az igazságosztó bőrébe. Április 18-tól tehát HBO Maxre is érkezik az eddig csak moziban látható The Batman, ami három órás játékidejével nem lesz egy rövid néznivaló, de a szuperhősfilmek rajongói ha nem nézték meg moziban, most otthonuk kényelméből is élvezhetik, hétfő esti filmnek pedig tökéletes lehet.

korábban írtuk Batman: intelligens, sötét és mai Cristopher Nolan Batman trilógiájának utolsó darabja tíz éve debütált, így a legendás képregény-karakter rajongói immár egy évtizede várják, hogy valaki kimentse a figurát abból a hollywoodi szupi-szuperhősöket meg-megcsillogtató felszínességből. Bónusz: mozifilmek Clifford, the Big Red Dog, The Worst Person in the World (Csíki Mozi) Végre ezt is leírhatjuk, hogy elindult a rendszeres vetítés a Csíki Moziban, még ha a kínálat nem vetekszik a multiplexekével, de még a Sepsiszentgyörgyi Művész Moziéval sem (de valahol nyilván el kell kezdeni). korábban írtuk Indulnak a vetítések a Csíki Moziban Rendszeres vetítésekkel várja a filmkedvelőket a Csíki Mozi ezentúl minden héten csütörtöktől vasárnapig. A kínálatot úgy állítják össze, hogy három film közül választhassanak a mozirajongók hetente, egyik alkotás pedig családi/gyermekfilm legyen. Akiknek tehát húsvétvasárnap Csíkszeredában vagy környékén mozizni lenne kedve, annak nem kell kilométereket utaznia, ugyanis vasárnap, 17 órától családi mozifilmet vetítenek, méghozzá a népszerű gyerekkönyvek és az ezt feldolgozó rajzfilmsorozat alapján készült Clifford, a nagy piros kutya kalandjait lehet végigizgulni a moziteremben, míg 20 órától már egy norvég, szerzői filmet lehet megnézni, ami egy 30 éves lány útkereséséről és párkapcsolati drámáiról szól, és A világ legrosszabb embere címet kapta, és oscarra is jelölték a legjobb idegennyelvű film kategóriában.