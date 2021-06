Hűsölni a hőségben: a gyerekek kedvencei a szökőkutak

Gyerekek kedvencei. A nagy melegben jólesik a vízpára mellett hűsölni • Fotó: Rab Zoltán

Székelyudvarhelyen, mint Zörgő Noémitól, a városháza sajtószóvivőjétől megtudtuk, két köztéri szökőkút van. Az egyik a polgármesteri hivatal előtt, és jelenleg is működik, a másik a Bethlen lakótelepi parkban van, ez a gyermekek kedvence. Ez viszont jelenleg műszaki meghibásodás miatt nem működik, de amint megérkezik a megrendelt alkatrész, megjavítják és újraindítják. A városháza sajtószóvivője elmondta, hogy ez utóbbinál jobban oda kellene figyelnie a szülőknek, gyerekeknek is arra, hogy a szökőkút nem helyettesíti a strandot. Figyelembe kell venni, hogy

Utóbbi a földből tör elő, és itt előszeretettel pancsolnak a gyerekek, viszont régi probléma, hogy nem sikerült túl jól elvezetni a vizet, amely a közeli fákat öntözi. A Majláth Gusztáv Károly téren lévő szökőkút vízfolyosóként zubog, majd lefolyik a kiépített falon, ez is különösen tetszik a gyermekeknek. A játék eredményeként azonban néha eldugul lefolyója, ki kell takarítani, de mint az alpolgármester hangsúlyozza, ez is hozzátartozik a nyári, köztéren esedékes munkálatokhoz.

Marosvásárhelyen a napokban indították el a Színház téren levő nagy szökőkutat. Erre különösen szükség van, hiszen a kövekkel kirakott téren szinte alig van fa, árnyék, és egy-egy meleg nyári nap délutánján, estéjén nagy forróság van ott és az előtte lévő buszmegállóban is. A Színház téri szökőkút mellett, mint Libeg Mariustól, a városháza képviselőjétől megtudtuk, működik a szökőkút a Somostetőn is. Két másik, hűsítésre, párásításra alkalmas kút is van a városban, egyik a Gyémánt parkban és egy másik a Mihai Eminescu Ifjúsági Parkban. Míg előbbinél elromlott a szivattyú és jelenleg zajlik a beszerzés, a másiknak a víztartályával vannak gondok, de ezt is szeretnék megjavítani.

A meteorológusok előrejelzései szerint a hét első felében még kánikulára kell számítani, meleg nyári napjaink lesznek. Csíkszeredában a nappali átlaghőmérséklet megközelíti a 30 fokot, szerdán 29 Celsius-fok lesz. Székelyudvarhelyen szerdára 31 fokot jósolnak, csütörtökön már eső előfordulhat, a lehűlés péntekre várható. Marosvásárhelyen szerdán 33 fokig melegedik a nappali hőmérsékletet, enyhülés szombaton várható, amikor a nappali hőmérséklet a 24 Celsius-fokot éri el csupán. Gyergyószentmiklóson lesz a leghűvösebb a héten, az előrejelzés szerint szerdán 28, csütörtökön már csak 24 fok lesz.