Húsának bevizsgáltatásakor derült ki, hogy trichinellás a szépvízi sertés

Illusztráció • Fotó: Kristo Robert

Trichinella-fertőzést azonosítottak a hétvégén egy Szépvízen levágott sertés húsában, miután a tulajdonosa bevizsgáltatta azt – tájékoztatott Püsök László. A Hargita Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság szóvivője érdeklődésünkre kifejtette, szépvízi kollégájuk, amint megkapta a mintát, és megvizsgálta után fertőzöttnek vélte, jelezte azt az igazgatóságnak, ahol elvégezték az előírt további vizsgálatokat, és megerősítették diagnózisát. Azt követően a tisztiorvosok

elkobozták a levágott sertést, és megsemmisítésre leadták.

HIRDETÉS

Mivel a bevizsgálás előtt már többen fogyasztottak a disznó bőréből, így számukra azt javasolták, hogy kérjenek orvosi ellátást. Az ügyben megkerestük Demeter Ferencet, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház menedzserét, aki arról számolt be, hogy szombaton tizenkét személy kereste fel a intézményüket, mivel fogyasztottak a trichinellás sertés bőréből, füléből. Mivel a fül izomszövetet is tartalmaz, ezért

az érintettek preventív kezelést kaptak,

és péntekre visszahívták őket ellenőrzésre – részletezte.

Püsök László a téma kapcsán kiemelte, hogy az ilyen esetek bizonyítják, hogy érdemes a sertés húsát bevizsgáltatni, hiszen több személy megbetegedését lehet megelőzni ezáltal.

Fontos lenne, hogy mindenki vigyen mintát a levágott sertésből, egész pontosan annak rekeszizmából. A rekeszizomból nem pár dekát, hanem egy rendes darabot, hogy minél több helyről mintát vehessenek, hiszen azáltal nő a valószínűsége, hogy az állatorvos meglátja benne a lárvát

− tisztázta a szakember.

Január végéig szombaton és vasárnap 9–12 óra között is elvégzik a trichinellózis-vizsgálatokat az állat-egészségügyi igazgatóság körorvosai. Azt követően hétvégente ugyan nincs szolgálat, de ki vannak függesztve az illetékesek elérhetőségei, akiket fel lehet hívni és egyeztetni a minta bevizsgáltatásáról – ajánlotta szóvivő. Aki korábban már ismertette, hogy amennyiben mikroszkópos vizsgálaton trichinellás fertőzést észlelnek a levágott állatból származó húsban, azonnal elkobozzák a sertést és megsemmisítik.

A betegség miatt kárba veszett jószágért az állam kártérítést fizet: a sertés piaci ára alapján térítik meg a gazdának a kárt.

Azonban csak akkor kérhető a kártérítés, ha az állat szerepelt az országos adatbázisban, és rendelkezett fülszámmal.

Azzal kapcsolatban, hogy a levágott disznók arányához képest hányat vizsgáltattak be a gazdáik, Püsök László egyelőre nem tudott pontos adatokkal szolgálni, arról csak a disznóvágási idény végén elkészített összesítés után tud nyilatkozni. Elmondása szerint viszont

évről-évre nő a bevizsgált minták száma.

Azt is közölte, hogy idén eddig három településen azonosítottak trichinellás sertést a megyében – Szépvíz mellett Etéden és Korondon. Míg a szépvízi állatról a bevizsgálás során derült ki a fertőzés, addig az etédi sertés gazdája elmulasztotta azt, így fertőzöttsége akkor derült ki, mikor a sertés húsából fogyasztók többen is megbetegedtek. Korondon pedig a két fertőzött állatból csak az egyik esetében vizsgáltatták be annak húsát.