Hozzáértő szanitécek vetélkedtek

Noha két kategóriában indultak az egyenként ötfős csapatok, mind az általános iskolások, mind a középiskolás versenyzők egyforma feladatsort kellett teljesítsenek. Az elméleti próbán a Vöröskereszt történetével, irányelveivel, elsősegélynyújtással, illetve az egészséges életmóddal kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk, a verseny gyakorlati részén pedig öt különböző helyzetben kellett bizonyítsák felkészültségüket.

Idén Gyergyószentmiklós központjában zajlottak a gyakorlati próbák, így a kíváncsiskodó járókelők is végigkövethették, hogyan avatkoznak be az elsősegélynyújtók egy-egy válságos helyzetben. Ezek egyikeként szúrt sebet kellett ellássanak, egy másik próbán áramütés okozta égési sérüléssel találták szemben magukat, feladatuk volt továbbá felismerni a napszúrás okozta tüneteket, és el is kellett lássák a beteget. A versenyzőknek bizonyítaniuk kellett azt is, hogy mennyire felkészültek a törött testrészek helyes rögzítésében, illetve az újraélesztésben.

Életeket menthet a gyors és szakszerű beavatkozás

A szervezők igyekeztek valamennyi helyszínen a lehető legélethűbb körülményeket megteremteni, így nem csoda, hogy az áldozatok vagy a kétségbeesett hozzátartozó szerepét eljátszó fiatalok láttán, hallatán járókelők sereglettek össze a próbapontokhoz. A figyelemfelkeltés is szándékuk volt a szervezőknek. „A valóságban is így zajlik: vannak esetek, amikor a kiborult hozzátartozó akadályozza a szakemberek munkáját. Őt mindenképpen meg kell nyugtatni, hogy zavartalanul lehessen ellátni a beteget” – magyarázta Vasile Micu, a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt elnöke. Mentős asszisztensként mondja,

életeket menthet, hogyha hozzáértő elsősegélynyújtó avatkozik be egy-egy sérülésnél, amíg a mentő a helyszínre érkezik.

„Az elsősegélynyújtónak nem az a feladata, hogy gyógyítson, hanem az, hogy csökkentse a baleset vagy rosszullét következményeit, lehetőleg megelőzze a további állapotromlást” – mutatott rá Micu.

A versenyben a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt gyakorlott önkéntesei bíráskodtak, akiknek nemcsak a pontozás volt a feladatuk, hanem az is, hogy rámutatva az esetleges hibákra, ismertessék a szakszerű eljárás lépéseit. Hogy mindenki megértse ezeket, a verseny lezárultával bemutatót is tartottak.

Csak nyerni lehetett

„Mindenki nyertes ezen a versenyen” – fogalmazott Vasile Micu a kiértékelőn, utalva arra, hogy a megmérettetésre való felkészüléssel a diákok olyan ismereteket szereztek, amikkel adott esetben életeket menthetnek. Kiemelte ugyanakkor, hogy valamennyi versenyző már most bizonyította elkötelezettségét a bajban lévő embertársai megsegítése iránt, hiszen ha nincs ez az indíttatás, nem neveztek volna be egy ilyen jellegű versenybe.