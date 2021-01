Hosszas folyamat lesz a sétálóutca kialakítása Marosvásárhelyen

Meghiúsulni látszik a Szabad Emberek Pártja (POL) marosvásárhelyi önkormányzati képviselőinek terve, hogy már a jövő hónap elejétől kizárják a gépjárműforgalmat a Bolyai utcából. Ám a város vezetősége is hasonló terveket sző: ha nem is februártól, de nyár elejére már két utca és a város egyik legimpozánsabb tere is autómentessé válhat.