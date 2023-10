Hordozni a múltat, jelent és a jövőt

A népviselet tartást ad, a népviselet kapaszkodót ad, hiszen ott van benne a múlt, és ha magunkra öltjük, akkor a jelen és a jövő is. Meg kell mutatni másoknak is, hogy mennyi történet és szépség rejtőzik egy-egy darabban, és büszkén, örömmel kell viselni. Ebben az örömben osztoztak mindazok, akik részt vettek szombaton az első Udvarhelyszék népviseletben elnevezésű rendezvényen.

„Igazi ünnepi hétvégének nézünk elébe, hiszen a mai népviseleti találkozót követően holnap a székelyeknek az 1848-49-es szabadságharchoz való csatlakozásának napjára és az agyagfalvi székely nagygyűlésre emlékezünk. Ma, őseink viseleti kultúráját, népviseletét, ruházatát akarjuk feleleveníteni, ezt erősíti az előtérben kiállított Őseink viseletben című kiállítás anyaga is. Holnap elődeink bátorsága, harc és tettrekészsége, a szabadságharcban betöltött nélkülözhetetlen szerepe előtt hajtunk fejet” – emelte ki az intézményvezető. Hangsúlyozta, hogy ez a két esemény világos üzenettel bír:

Számomra ugyanakkor ez a seregszemle egyszerre főhajtás elődeink előtt, egyszerre számadás a jelenről, hogy itt állunk, így állunk, másként nem tehetünk. És egyszerre jövőbetekintés is, mert tudjuk és érezzük, hogy a hagyomány az, ami fönntart bennünket, amire jövőt és újat építeni lehet”

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke rámutatott: látható, hogy egymás melletti települések viselete is milyen eltéréseket mutat. Mégis ebben a sokszínűségben megtalálható az egység, az, ami összeköt, amivel jövőt lehet építeni. „Az, aki viseletet hord, tudja, hogy a viseletnek súlya van. Mert mi a viselettel magunkra öltjük székely sorsunkat.

És még tudjuk azt, hogy nekünk is az a feladatunk és felelősségünk, hogy minden különbözőséget félretéve, a hasonlóságokra és a közös dolgainkra helyezve a hangsúlyt, együtt, közösen dolgozzunk Székelyföldért. Azért, hogy mi is majd a felnővő generációnak kicsit jobb lehetőségeket, szebb helyet hagyjunk hátra” – fejtette ki. Zárásként gratulált minden kistérségnek, valamint Mihály János történésznek, hiszen ő az, aki évek óta szívén viseli ennek a rendezvénysorozatnak a megszervezését, azt, hogy tovább kell mindazt adni, amit az elődök ránk hagytak.

Az egybegyűlteket Beke Mihály András, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első beosztott konzulja is köszöntötte. Mint fogalmazott,

„Igen, a továbbvitele, az, hogy ma ennyien összegyűltek csodálatos színpompás népviseletekben, igazolja azt a mondást, hogy a hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Manapság az internet és a közösségi platformok cifra világában sokan gondolhatják azt, hogy a népviselet avítt, idejétmúlt, anakronisztikus, régi dolog. Csakhogy, aki ilyet gondol, azt is gondolhatja, hogy a nemzet, a nemzetiség maga is valami avítt, idejétmúlt dolog. Hogy a magyarságunk valami idejétmúlt dolog. Igazuk lenne? Én nem hiszem, aligha” – fejtette ki, hozzátéve, hogy talán az sem nem véletlen, hogy a népviseletnek még világnapja is van az évben, április 24-e.