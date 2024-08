Hollandiát is „bevette” a Szentegyházi Gyermekfilharmónia

Turnénk első koncertje: szokásos hibák, ritmus-billegések, elfelejtett hangnemek ellenére is egy jó hangulatú előadás volt. Vitus Pálfi Johanna remekelt a szólójával, de Lőrincz Kristóf is ügyesen megállta a helyét. Szépen szóltak a román énekeink is, a helyi román közönség ünnepelte a Kakukkot meg a Pe lângă plopii-t. Koncert után töltött káposzta és szállásolás családoknál”