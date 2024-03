Hol lakik a pókmajom? Telefonos alkalmazás révén is megtudhatjuk

Harmadik kézként használja farkát az esőerdőkben honos pókmajom, amelyet most már a marosvásárhelyi állatkertben is meg lehet nézni. Idén immár harmincöt új állat érkezett a létesítménybe. Letölthető és használható a mobilalkalmazás is, amely segítségével megtudhatjuk, melyik állatnak hol van az otthona a többhektáros állatkertben.