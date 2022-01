Hogyan érzi magát a zebra a székelyföldi télben?

Nem mindennapi fotók készültek a marosvásárhelyi állatkertben, ugyanis hőkamerával fényképezték le az állatokat, hogy megtudják, mennyire érzik jól magukat kint és bent. Szánthó János, az állatkert igazgatója elmondta, hogy mi mindenben segíti munkájukat a hőkamera és azt is, hogy miért érdemes télen is barangolni a létesítményben.

A medve a bundájának köszönhetően kevés hőt veszít • Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert

A hőkamerával megnéztük, hogy melyik állat hol érzi jól magát, de azt is, ha az egzotikus állatok kint vannak egy rövid ideig, hogyan változik a testhőmérsékletük, hiszen fő feladatunk, hogy olyan körülményeket biztosítunk számukra, ahol jól érzik magukat.

Igaz ugyan, hogy egyelőre Marosvásárhelyen nincs kemény tél, az éjszakai hőmérséklet sem csökken fagypont alá, de számos egzotikus állat is van a létesítményben, és nekik árthat a hideg. „Most az állatok maguk dönthetik el, hogy kint vagy bent töltik a nappalokat, egyik állatot sem zárjuk ki, mindenik visszamehet az épületbe, ha kedve tartja, hiszen egyik tapasztalt gondozó sem tudja azt megmondani, hogy egy egzotikus állat mennyi időt tölthet kint a hidegben úgy, hogy ne fázzon.

A Székelyhon megkeresésére, az állatkert igazgatója, Szánthó János elmondta, hogy már Hollandiában is volt alkalma használni a hőkamerát, amelyet nagyon sok esetben hatékonyan lehet bevetni. Elsősorban arra használják, hogy megvizsgálják:

A marosvásárhelyi állatkertben levő egzotikus és őshonos állatokról készítettek hőkamerás felvételeket az elmúlt napokban. De nemcsak az állatokat, hanem az épületeket is feltérképezték, hogy megtudják hol van hővesztesség.

Szánthó János elmondta, hogy a hőkamera használata az állatok egészségügyi állapotának felmérése során is nagyon fontos, mivel a segítségével ki lehet szűrni a beteg egyedeket, és szükség esetén el lehet távolítani a többiektől. De például

a nagytestű állatok, a zsiráf, elefánt esetében azt is meg lehet vizsgálni, hogy van-e ízületi gyulladásuk és ha igen, az hogyan gyógyul a gyógyszerek hatására, így egyszerűsödik az állatok egészségügyi állapotának felmérése és a betegség követése is.

Például egy zsiráfot csak elaltatva lehetne megvizsgálni és az altató alkalmazása veszélyes lehet, hiszen az állat összeesik és meg is sérülhet. De a hőkamerával mindez elkerülhető – emelte ki.

Idén javítások is lesznek

Nemcsak az állatokról, hanem az épületekről is készültek hőkamerás felvételek, hiszen, mint Szánthó János mondta szeretnék elkerülni, hogy „az erdőt fűtsék”.

A fotókon pontosan látszik, hogy melyik épületnek, hol van nagy hővesztessége illetve, melyikben van esetleg túl meleg.

Az így feltérképezett gondokat idén szeretnék kijavítani, ahol kell ott szigetelni, javítani, hiszen az a céljuk, hogy környezettudatosan oldják meg az állatkerti épületek fűtését is.

Jelenleg a marosvásárhelyi állatkertet naponta 9–17 óra között lehet látogatni, az utolsó vendégek 16 órakor léphetnek be. Mint az igazgató hangsúlyozta, mivel az állatok nincsenek bezárva, így a benti épületükben, de a kinti kifutóban is lehetnek, ezért

azt ajánlja a látogatóknak, hogy szánjanak időt az állatkerti sétára, barangoljanak kedvükre a friss levegőn, mert így van esélyük, hogy minél több egzotikus állatot kint is megnézhessenek.

Az elmúlt időszakban hóbaglyok és rénszarvas is érkezett az állatkertbe, ezeket is meg lehet már csodálni, de szintén az elmúlt időszakban csatlakoztak az állatállományhoz a flamingók, gyűrűs farkú makik is.

A jegyárak szinte változatlanok, a felnőttek 20 lej, a 12 évnél kisebb gyermekek és nyugdíjasok 5 lej, míg a 12 évnél nagyobb gyermekek 10 lej ellenében léphetnek be. Vannak családi jegyek és a vásárhelyi nagycsaládosoknak kedvezmények is. Ami a tavalyi évhez képest változott, hogy a gyermekcsoportok esetében az eddigi 2,5 lej helyett, 3 lejt kell fizetni gyermekekként.