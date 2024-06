Hogyan védekezzünk a pusztító spanyol csiga ellen?

Nem új keletű probléma környékünkön, hogy az invazív fajnak számító spanyol meztelen csiga pusztít a veteményesekben. Ugyan lassan már tizenöt éve jelen van nálunk is, még mindig ugyanannyi bosszúságot okoz, mint megjelenésekor, amikor még ismeretlen volt mindenki számára. Néhány védekezési módszer ugyan van ellenük, sőt természetes ellenségeik is fellelhetők nálunk is ma már, de mivel iszonyatosan gyorsan képesek szaporodni, gyakorlatilag megállíthatatlanok, és csak jelentős időráfordítással védhetik meg tőlük veteményeiket a gazdák. A védekezés mikéntjéről növényvédelemmel foglalkozó szakemberrel beszélgettünk.

A spanyol csiga is, mint számos egyéb külföldön őshonos kártevő, a szabad áruforgalommal került be Romániába. Akárcsak a szintén néhány éve megjelent puszpángmolyt , főleg a dísznövény-kereskedelemmel hozták be, hiszen a cserepes virágok aljára rakják le petéiket, amelyeket rendszeresen öntöznek, ez pedig kedvez nekik, így

A puszpáng vagy bukszus tömör bokor, amely leginkább bőrszerű, örökzöld leveleivel díszít, és vidékünkön is közkedvelt. Néhány éve több helyen is megfigyelhető, hogy rossz állapotba kerültek a bukszus sövények és díszbokrok.

Eszter emiatt is szokta nagyon ajánlani a hozzá fordulóknak, hogy mindent vessenek be előbb, ami nem kémiai: itt már

Rámutatott, a sónak is vízelvonó hatása van, így ha beszórjuk vele a csigát, kiszárad, ám a talajnak és a növényeknek azonban nem tesz jót a só. „Nem azt mondom, hogy egy kis kertben nem lehet egy-két alkalommal lesózni a csigát, de az a baj, hogy nem egyszer-kétszer vannak jelen és nem is egyesével. Ezért el szoktam vetni a só ötletét.”

Ehhez kis tálkákba kell tölteni a sört, és kihelyezni a kertbe, a csigák pedig belemennek. Mindössze egy hátránya van: a szomszédból is odavonzza a kártevőket, így lehet, hogy többször kell cserélni, mert egyetlen éjszaka alatt is megtelnek a tálkák.

„Ezért szoktam javasolni, hogy próbáljuk napközben zárt udvaron, a veteményestől távol tartani, és csak a kora hajnali vagy esti időszakban engedjük ki egy-egy órára, mert akkor csak arra van idejük, hogy a csigákat szedjék össze céltudatosan, arra pedig nincs, hogy a növénykéinket is megcsócsálják, mert arra is van példa.”

Természetes ellenségei és az újrahasznosító módszer

Beszélgetésünkből az is kiderült, hogy további természetes ellenségeik is vannak a csigáknak: a varangyok, a békák, a tarajos gőte, a lábatlan gyík, sőt a sün és a vakond is előszeretettel fogyasztja. „Tudom, nem sok kertben adatik meg, hogy ilyen állat legyen, de ha van, hagyjuk békén, mert jelentősen képesek gyéríteni a kártevőállományt.”

Mindezek mellett még egy saját maga által gyakran használt módszerre is kitért Eszter: a frissen lenyírt füvet kupacokban le lehet rakni a zöldséges köré, ami odavonzza a csigákat, amelyek nem a zöldségest fogják megcsócsálni, hanem a fűnyesedéket kezdik el előbb. Tapasztalata szerint akár tömegesen is megjelennek benne, és onnan könnyebb összegyűjteni. Ez is egyfajta környezetkímélő megoldás, és így a füvet is újrahasznosítjuk.