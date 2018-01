Hivatásos fordító vagy magyar nyelvű munkatárs lesz a sajtóirodában a további tragumúrákat elkerülendő?

A bocsánatkérés. Ez még nem elég... • Fotó: Székelyhon

Jelenleg a polgármesteri hivatal két alkalmazottja foglalkozik a román nyelvű hivatalos hirdetések fordításával, a részben magyar nyelvű városházi honlapon megjelenő anyagok gondozásával. Korábban volt egy hivatásos fordító a hivatal alkalmazásában, de ő nyugdíjba ment, és egyelőre nem alkalmaztak helyette senkit. (A szóban forgó személy egyébként a fénymásolóirodában dolgozott, és kétszer próbált fordítani a városi tanácsülésen, de nem sok sikerrel. Nem ismerte ugyanis a szakkifejezéseket és nem volt eléggé felkészült arra, hogy élőben fordítsa a felszólalásokat – szerk. megj.)

Cosmin Blaga emlékeztetett, hogy a hivatal korábban próbált alkalmazni egy hivatásos fordítót, de az álláshirdetésre nem jelentkezett senki. Blaga elmondta,

egyelőre nem született döntés arra vonatkozóan, hogy alkalmaznak-e magyar anyanyelvű munkatársat a sajtóirodába, aki a magyar sajtóval tartaná a kapcsolatot, és a hivatalos kommunikációt is felügyelné, vagy egy hivatásos tolmácsot keresnek, aki kimondottan a fordításokkal foglalkozna.

A polgármesteri hivatal már jó ideje megvásárolta a szinkrontolmácsgépet, amelynek beüzemelése azért is hasznos lenne, mert akkor a tanácsosok csak saját anyanyelvükön szólalnának fel, s nem kellene sokszor két nyelven is elmondják javaslataikat, észrevételeiket. A gépet nem üzemelték be, mert mint Blaga korábban említette, nem tudtak engedéllyel rendelkező hivatásos tolmácsot alkalmazni.

A hivatásos tolmács alkalmazása azért lett újra időszerű Marosvásárhelyen, mert az óév utolsó óráiban a városháza egy Google-program segítségével „lefordított” üzenetet tett közzé magyar nyelven, amelyben többek között a marosvásárhelyieket „kedves tragumuráknak” nevezte. A nagy port kavaró hiba kapcsán Kali István a marosvásárhelyi RMDSZ ügyvezetője azt nyilatkozta, „kértem a tanácsosainktól, hogy követeljék a városi tanács ülésein a hivatalos fordító alkalmazását, és ennek következtében a fordítóberendezés haladéktalan beüzemelését is”. A marosvásárhelyi RMDSZ szerdai sajtótájékoztatójának egyik témája a meghívó szerint a magyar anyanyelvű munkatárs a polgármesteri hivatal kommunikációs osztályán.