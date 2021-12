Hitelt törlesztenek, pénzt osztanak, támogatásokat észszerűsítenének Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Gergely Imre

Egy külföldi beruházó kogenerációs, villanyáramot előállító erőmű építését tervezi 2 millió eurós befektetéssel Gyergyószentmiklóson, és

a folyamat során keletkező hőt a jelenlegi áraknál 25 százalékkal olcsóbban adná a HVCSK helyi távhőszolgáltatónak, ehhez azonban a szolgáltató szabályzatának módosítására volt szükség.

HIRDETÉS

A módosítás a csütörtöki tanácsülésen Tusa Szilárd képviselő javaslatára történt meg. Csavar Gábor önkormányzati képviselő is módosító javaslatot nyújtott be, miszerint kötelezik a HVCSK-t hogy éves szinten a fűtéshez és melegvíz előállításához legfeljebb 20 százalékban használjon gázt, és legalább 80 százalékban az olcsóbb faőrleményt. Számos felvetés elhangzott ezzel kapcsolatban, de végül mindkét javaslatot egyöntetűen fogadta el a testület. Ugyanígy teljes egyetértés mellett történt meg a további határozattervezetek megszavazása is. Például az önkormányzat szakapparátusa szervezési szabályzatának módosítását is, ami

lehetővé teszi a hegyimentő alosztály működését.

Ezt egy korábbi ülésen a Dancurás hegyimentőcsapat megjelent tagjainak nyomására elutasították, mert a javaslat az ő megkérdezésük nélkül került akkor a testület asztalára. Azóta közösen tisztázták a felmerült kérdéseket, így most megkapta a tervezet a jóváhagyást.

Évi 100 ezer lejes, összesen 200 ezer lejes de minimis támogatást szavaztak meg a Fox Hockey női jégkorongcsapat számára, amit idén és a következő évben használhat fel a romániai bajnok és Magyarországon is sikeresen szerepelő női jégkorongcsapat.

Módosították a költségvetést más pontokban is. Most érkezett meg a város kasszájába, és

jövő héten ki is kell osztani a 700 jogosultnak a fafűtés támogatást, amely közel 200 ezer lejt tesz ki.

A VSK Gyergyó a villanyszámlák kifizetésére és egyéb költségeire 77 ezer lejes kiegészítést kapott. Jóváhagyták azt a tranzakciót amely révén a Fogarasy Mihály Szakközépiskolát támogatja Hargita Megye Tanácsa műhelyek és osztálytermek felszereltségének javítására. Megkapta a Figura Stúdió Színház azt az 590 ezer lejt, amit az országos költségvetésből juttatnak számára.