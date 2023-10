Hideg-meleg játék a következő két hétben

A hegyvidéken október 16–17-én a megszokottnál hidegebb lesz: nappal is csak 4–6 fokig melegszik fel a levegő, az éjszakai minimumok mínusz 2 és 0 fok körül alakulnak. A 2000 méter fölötti térségekben éjszaka még ennél is hidegebb lesz, akár mínusz 7 fok is. Az ezt követő fokozatos felmelegedés hatására a hegyekben is megenyhül az idő, 20–21-én akár 14–16 fokos csúcsértékek és 6–8 fokos minimumok regisztrálhatók. A második héten regionális átlagban 8–10 fokos maximumok és 2–4 fokos minimumok várhatók. Csapadékra szintén október 19-e után lehet számítani.