Hiányzott az egyik fél a Tanorok utcai rendezési terv közvitájáról

A polgármesteri hivatal tanácstermében zajlott a közvita.

Meglepő bejelentéssel vezette fel a találkozót Albert Sándor csíkszeredai főépítész. Mint elmondta, a Tanorok utcában társasházakat építeni szándékozó, és a PUZ-t készítő vállalkozás vezetője

egy nappal korábban a közvita elhalasztását kérte, erre viszont a jogszabályok szerint nem volt lehetőség. Ezért a cég közölte, ők nem vesznek részt a fórumon.

A főépítész vázolta a korábban a Székelyhonon is részletesen ismertetett előzményeket, a három évvel ezelőtti, meg nem valósult hasonló rendezési tervet, az akkori lakossági tiltakozást, illetve a mostani helyzetet, amikor a 0,70 hektáros telektulajdonnal rendelkező befektető az előírások szerint 2 hektár rendezésére kell tervet készítsen, ebből viszont 1,3 hektár az ellenzők tulajdona.

Hangsúlyozta, célszerűségi jóváhagyás előtt áll az összesen 32 lakást tartalmazó 4 társasház építését is tartalmazó elképzelés, ezért is szervezték meg a közvitát. Egy észrevételt is tett, szerinte túl kevés az úttest felvázolt szélessége, és szűknek tartja a 0,7 hektárt ehhez az elképzeléshez.