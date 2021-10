Hiánycikk a kétkezi segítség

Néhány évtizede még elképzelhetetlen volt, ma már valóság: alig találni pityókaszedőket • Fotó: Veres Nándor

Felcsíki és alcsíki terepszemlénken több gazdával is szóba elegyedtünk a szántóföldeken. Bíró István egy tucatnyi pityókaszedő munkáját irányította saját területén, kérdésünkre pedig, miszerint mennyire nehéz munkaerőt találni erre az őszi munkára, lehangoló választ adott.

Nagyon nehéz, nincs, aki felszedje a pityókát. A szűk rokonsági körből vagyunk itt, ők segítettek ki, amikor nem találtam munkaerőt. Jómagam is nagyobb területeket ültettem be korábban, de oda jutottunk, hogy lassan jobb abbahagyni, és akkor nem kell kínlódni a betakarítással

– magyarázta a férfi. Rámutatott, a településen, ahol laknak, több helyen is keresik a szedőket háztáji gazdálkodók, de csak züllött emberek jelentkeznek, akik inkább hátráltatnak, mint segítenének a munkában.

Mindent a szedőkért

Egy másik férfi is hasonló tapasztalatokról számolt be. Neki szerencséje volt, ugyanis két területről is volt betakarítani való pityókája, és mindkét helyre jöttek a segítségek, de igyekezett is meghálálni nekik.

Megvendégeltük, megfizettük, két veder pityókát adtunk, sőt még a káposztából is adtunk egy zsákkal, csak jövőre is jöjjenek. Szóval szinte már nem is a pénzen múlik

– fejtette ki, aki szerint az elmúlt években sokkal többen vállaltak külföldön munkát, így a fizikai munkaerőre alkalmas emberek száma mindenhol látványosan lecsökkent.