Hiába maradtak távol a bojkottban részt vevő pedagógusok

Nem a Tanügyi Szabad Szakszervezeti Szövetség (FSLI) tervei szerint alakult a nyolcadikosok képességfelmérő próbavizsgájának hétfői bojkottja, a kezdeményezők tájékoztatása szerint ugyanis

az országos szinten több mint 1100 tanintézetből, amely jelezte, hogy csatlakozik a megmozduláshoz, végül sokkal kevesebben tartották meg a bojkottot.

Hargita megyében 14 iskolában nem írták meg a tanulók a nyolcadikosok országos képességfelmérőjének hétfőn kezdődött román nyelv és irodalom próbavizsgáját, holott előzetesen 68 tanintézet jelezte a részvételi szándékát a demonstráló akcióban. Noha az érdekvédelmi tömörülés hétfőn napközben még nem rendelkezett pontos adatokkal,

valószínűsíthető, hogy országos szinten Hargita megyében vett részt a legtöbb tanintézet a bojkottban.

De miért is tiltakoznak a pedagógusok?



A FSLI múlt hét végén jelentette be, hogy az ország 28 megyéjében és Bukarestben összesen 1100 iskolában fogják bojkottálni a pedagógusok a hétfőn kezdődött, szerdáig tartó nyolcadikos képességfelmérő próbavizsgát, azaz egyszerűen nem vesznek részt a megmérettetésen. Az érdekvédelmi szervezet annak nyomán döntött erről, hogy a parlament két házának elnökei nem válaszoltak a követeléseiket tartalmazó beadványukra. Ebben többek között azt kérik, mondjanak le a kilátásba helyezett iskola-összevonásokról, a leépítésekről és bizonyos pótlékok eltörléséről, valamint növeljék a fejkvóta összegét.



Az oktatási minisztérium a meghirdetett tiltakozás nyomán felhívást intézett a pedagógusokhoz, hogy ne tegyenek olyat, ami negatívan érinti a diákokat. A 2017–2018-as tanévre vonatkozó adatok szerint egyébként a próbavizsgán országos szinten mintegy 180 ezer nyolcadikos vesz részt. A végzősök kedden matematikából, szerdán pedig magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak. A megmérettetés a nyári képességfelmérőhöz hasonló körülmények között zajlik: a tanulók az egész országban egységes tételt kapnak, aminek megoldására két óra áll rendelkezésükre. A jegyek nem kerülnek be a naplóba.

George Purcaru, a FSLI alelnöke a News.ro hírügynökségnek azt nyilatkozta: a bojkottot a szakszervezeti tagokat érintő nyomásgyakorlás miatt nem tudták megtartani az összes iskolában, ahol ezt tervbe vették.

Több helyszínen módosították a vizsgabizottság összetételét, de olyan esetről is tudunk, hogy a diákokat másik tanintézetbe vitték próbavizsgázni. Előfordult az is, hogy kifejezetten olyan tanárokat bíztak meg a megmérettetés felügyelésével, akik nem szakszervezeti tagok, közülük sokan már nyugdíjba vonultak

– magyarázta Purcaru.

Görbe Péter Hargita megyei főtanfelügyelő lapunknak elmondta, a pedagógusi érdekvédelmi szervezet előzetes tájékoztatása szerint a megyében közel hetven iskolában gyűlt össze megfelelő számú aláírás a próba-kisérettségi bojkottjához. A tanfelügyelőség ezt követően közölte az érintett iskolák igazgatóival – akik egyébként nem vehetnek részt az érdekvédelmi szervezet munkájában – az oktatási minisztérium utasítását, miszerint a hétfői próbavizsgákat mindenképpen le kell bonyolítani.

Az említett 14 iskolán kívüli tanintézetekben az igazgató, aligazgató, azok a kollégák, akik nem vettek részt a bojkottban, megíratták a felmérőket a tanulókkal

– fogalmazott Görbe Péter, hozzátéve, majd meglátják, hogy miként végzik el a megírt tesztek kijavítását, minősítését. Kérdésünkre, hogy a 14 iskolában hogyan pótolják be a szimulálást a tanulók, Görbe úgy fogalmazott, egyelőre még nincs erről konkrét minisztériumi döntés. Sőt, még az sem világos, hogyan zajlik a keddi matematika próbavizsga – jegyezte meg lapunknak hétfőn a főtanfelügyelő.