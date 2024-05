Hétvégi házas övezetté váló székely falvak

A távolabbi települések, mint Székelydálya, Székelypetek is hétvégén népesül be, és a nyári vakációban. „Sokan hétvégi háznak használják a lakóházakat” – jegyezte meg a községvezető.

Székelypetek is hétvégén népesül be leginkább

– jegyezte meg a községvezető. Hozzátette, öt százaléka a házaknak azért üres, mert a tulajdonosok külföldön vannak, a legtöbb esetben viszont azért, mert kihaltak az idősek. „A fiatalok azonban karban tartják ezeket a házakat is, csak néhány elhanyagolt épület van, amelyekről nem gondoskodik senki. A három település közül Fickópataka fejlődik a legjobban, terjeszkedik Magyaró fele, az önkormányzat ugyanis beltelekké sorolta a két település közötti területeket. Ott már nagyon sok telket megvásároltak, új házak is jó számban épülnek, tudtuk meg.

Próbáljuk javítani, karbantartani, járhatóvá tenni télen is, hogy ne kelljen 40 kilométerre kerülni az ott lakóknak. Sajnos most már a tejet sem gyűjtik be tőlük, így akinek több szarvasmarhája volt, le kellett mondjon róla, akik megtartották, azok sajtot készítenek, s a mezőgazdasági támogatásért tartják csak. Nehéz a megélhetés ott, és a gyermekeknek az iskoláztatása is kilencedik osztálytól kezdve. Akinek gyereke van, az inkább arra gondol, hogy akkor jobb, ha vásárol egy lakást a városba, hogy ne fizessen bért