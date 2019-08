Hétvégén is tart a Vásárhelyi Forgatag

Eddig sem lehetett unatkozni a Forgatag rendezvényein • Fotó: Haáz Vince

Annak, akit a koncertek érdekelnek, először a három nap legfontosabb zenei eseményeit szemlézzük: pénteken 17 órától a Kolompos együttes lép fel a Ligetben a gyermekek örömére és egy rendhagyó helyszínen, a Liget árnyékos fái között zenélnek majd. Este a nagyszínpadon 19 órától Sárik Péter Trió & Falusi Mariann: Jazzkívánságműsor magyarul című koncertjére kerül sor, 21 órától pedig a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia & Koszika nagyszabású koncertje várja egy igazán különleges műsorral a forgatagozókat.

Szombaton is igencsak kecsegtetőek az esti koncertek: 18 órakor a Kultúrpalota nagytermében a 100 tagú székely férfikórus előadása nyitja az estét, 19 órától Kerekes Band&Baricz Gergő lépnek fel a Liget nagyszínpadán, 21 órától pedig Keresztes Ildikó varázsol fergeteges forgatagos hangulatot.

Vasárnap, a Forgatag utolsó napján a nap és a rendezvény megkoronázásaként a Neoton Família sztárjai lépnek fel a Liget színpadán. De még előttük a magyarországi Loyal zenekar is a húrok közé csap.

Pénteken indul csak be igazán az élet a Ligetben, ahol délelőtt 10 órától elkezdődik a kézművesvásár is, a könyvvásár is leköltözik a Sportcsarnok melletti fák közé, számos gyermekprogram is itt lesz. Többek között vasárnap 10.30-tól gyermektáncházba hívják a szervezők a gyerekeket, ahol az Üver zenekar muzsikál és Moldován Emese táncot oktat. Beindul az élet az Egészségforgatag keretében is, számos előadás várja az érdeklődőket az oltások szerepétől az allergiákon át az egészséges táplálkozásig, de ingyenes orvosi tanácsadással is várják az érdeklődőket. a Liget árnyékos fái alatt.

A Gasztrosarok erőssel indít, pénteken 10 órakor a 4. Erdélyi Pálinka- és Párlatversenyre kerül sor a Sörház utca 3 szám alatt. Szombaton a kézműves sajtkészítők termékkóstolóval és vásárral egybekötött bemutatkozóval várják az érdeklődőket, majd 13.30-tól a 4. Erdélyi Párlat- és Pálinkaverseny díjátadóját tartják meg. Vasárnap 9 órakor kezdődik a már jól megszokott Büvős bogrács csapatos főzőverseny. Új helyszínként rajtol idén a Sörudvar a Forgatagon, a Sörház utcai Jazz&Blues Club udvarán finom kézműves sörök mellett szórakoztató tevékenységek sora vár mindenkit: lesznek gyerektevékenységek, folkest, táncház, előadások, esténként bulik, nem csak a sörimádókat.

De pénteken 20 órától például a Kultúrpalota nagytermében Magyarnóta-estre kerül sor, szombaton 12 órától a Várban a Marosszéki íjászok irányításával négy pályán lehet kipróbálni az íjászatot, a kürtfújást, az ostorozást valamint a kelevézhajítást is. Szombaton 17 órakor a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermében megkezdődik a 6. Erdélyi legényes- és verbunkverseny. Vasárnap 19 órától Kilyén Ilka – Isten kezében című versműsorát tekinthetik meg a forgatagozók a főtéri Keresztelő Szent János plébániatemplomban.

