Hétfőn indul a Vásárhelyi Forgatag

• Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyiek nagy érdeklődéssel fogadják a Magyar Nemzeti Táncegyüttes produkcióját. A Táncrapszódia című előadásra, amelyet a Nemzeti Színházban mutat be Magyarország egyik legnagyobb hivatásos táncegyüttese, másfél óra alatt valamennyi belépő elfogyott. A szervezők tárgyaltak az együttes menedzsmentjével, és sikerült egy második előadást is beiktatni a programba, este kilenc órától. Ám arra is órák alatt megvették az összes jegyet, tehát

kétszer hatszáz belépő pár óra leforgása alatt elkelt.

A Forgatag hivatalos megnyitóját is a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban tartják hétfőn délután hattól, a Táncrapszódia kezdete előtt néhány perccel.

Aki a táncprodukcióról lemaradt, az még megtekintheti a várban az este nyolckor kezdődő Donizetti: Szerelmi bájital című vígoperát a Magyar Állami Operaház vendégelőadásában. A Toronykőy Attila által rendezett darabban Mikósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes is fellép. A 19. századi cselekményt a rendező napjaink történeteibe ültette át, a felcsendülő dallamok mellett nem fog hiányozni a szerelmi történet, a szélhámos csodadoktor, a váratlan örökség és a falusi idill sem.

Amint a programfelelős Molnár Imola ismertette, a hétfőn kezdődő Forgatag műsorát úgy állították össze, hogy hétköznap se maradjanak le a programokról azok, akik napközben dolgoznak. Az esti programok mellett egész héten látogathatók a képzőművészeti kiállítások, amelyek közül hétfő este hatkor a Bolyai téri unitárius egyház közösségi termében nyílik a Maros Mezőségi Művésztelep tárlata. A mezőbergenyei, mezőpaniti, mezőmadarasi és csittszentiváni művészeti táborokban készült alkotások szeptember 15-ig láthatók.

Várhatóan érdekes színfoltja lesz a Forgatnak a járdacsillagászat. Hétfőn este fél kilenc és tizenegy óra között a Vársétányon az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület jóvoltából az érdeklődők teleszkópok segítségével ismerkedhetnek a csillagokkal, csillagképekkel.