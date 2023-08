Hét évig foglalta a parkolóhelyet, pénteken elszállították

Az évek alatt többször is elhelyeztek felszólítást egy autón, amelyik a gyergyószentmiklósi Virág negyedben állt, foglalva egy parkolóhelyet. Tulajdonosa ennek ellenére sem reagált, és nem szabadította fel a helyet most sem, amikor elindultak itt a közművesítési munkálatok. Ezt most megtették a polgármesteri hivatal alkalmazottai helyette.