Helyére került a bözödújfalusi templom tornya

A kommunizmusban a víz által elárasztott Bözödújfalu melletti Összetartozás templomát 2018-ban kezdték el építeni és akkor úgy tervezték, hogy egy év alatt el is készül.

Az anyagiak hiánya és a koronavírus-járvány is közbeszólt, így a munkálatok a tervezettnél lassabban haladtak.

A templom is már szinte teljes egészében felépült, már csak a toronyba vezető lépcsőt kell elkészíteni, de már azt is elkezdték. A területrendezési munkálatok vannak még hátra, várhatóan azzal is elkészülnek a felszentelésig.

A jelenlegi tervek szerint az Összetartozás templomát augusztus első szombatján avatják fel, hiszen akkor tartják hagyományosan a Bözödújfaluról kitelepítettek találkozóját.