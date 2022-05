Háztartásokat rongál meg, útszakaszokat tesz nehezen járhatóvá egy-egy zápor

A meglévő esővíz-elvezető rendszerek karbantartása folyamatosan zajlik, de teljes rendszerfelújítás kellene, mondta lapunknak Fülöp-Székely István, a polgármesteri hivatal műszaki osztályvezetője. Így például a Kornis Ferenc utcának a gabonaraktár melletti szakaszánál is teljes átépítés lenne szükséges, hiszen itt már néhány perces hevesebb eső is elég ahhoz, hogy víz alá kerüljön. Az átalakítás azonban nagy beruházást igényel, erre konkrét tervek egyelőre nincsenek.

Vannak azonban olyan területek is, ahol tervezéssel ez a probléma áthidalható. Kiadós csapadékhullás idején mindig gondot jelent a meggyűlt esővíz például a Hunyadi János utcában is: annak felső szakaszán ilyenkor több ház udvara is víz alá kerül, és úgynevezett tófészkek is vannak, azaz olyan mélyedések, amelyekben meggyűlik a beszivárgó esővíz. Ezek felszámolása érdekében